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Eljif Elmas için fiyat yükseltildi!

İtalya 1. Futbol Ligi (Seri A) ekibi Napoli'nin scoutları, Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki oyuncusu Eljif Elmas'ın yeni Marek Hamsik olabileceğini iddia etti.

12 Haziran 2019 Çarşamba 08:58
Eljif Elmas için fiyat yükseltildi!

İtalyan basınıEljif Elmas'ı uzun zamandır takibine alan Napoli scoutlarının teknik direktör Carlo Ancelotti'ye verdiği raporda genç oyuncuyu takımın yeni Marek Hamsik'i olabileceğine vurgu yaptığına dikkat çekti. 12 yıl formasını giydiği Napoli de kaptanlığa kadar yükselen ve geçen sezonun devre arasında Çin'in Yifang kulübüne transfer olan Hamsik'in yerine genç bir yıldız adayı arayan İtalyan kulübü, F.Bahçe ile masaya oturmaya hazırlanıyor.

“Mutlaka transfer etmeliyiz”

İtalyan basını, Fenerbahçe'nin 15 milyon Euro isteğinin Napoli tarafından makul bulunduğunu da okuyucularına duyurdu. Transfer raporunda adının yanına "yüksek profilli" notu düşülen Eljif Elmas'ın transferi için sportif direktör Cristiano Giuntoli'nin, "Ancelotti'ye mutlaka transfer etmeliyiz" dediği de belirtildi.

Marek Hamsik ne yapmıştı?

1987 Slovakya doğumlu olan Marek Hamsik, 2007 yılında 20 yaşındayken transfer olduğu Napoli'de 12 yıl forma giydi. 520 maça çıkarken 121 gol atıp 109 asist yaptı.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 08:58
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