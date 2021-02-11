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Ekonomi Elektronik Ürün Senedi Ziraat Bankası ile büyüyor
Ekonomi

Elektronik Ürün Senedi Ziraat Bankası ile büyüyor

Ziraat Bankası Finansal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Bilgehan Kuru, “Sektörde 2018 yılında yaklaşık 5 milyar TL olan ELÜS alış satış işlem hacmi, son 2 yılda 5 katına çıkarak 2020 yılında yaklaşık 25 milyar TL’ye ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-02-11 15:17:00 -
Elektronik Ürün Senedi Ziraat Bankası ile büyüyor

Söz konusu hacmin ortalama yüzde 75’i Ziraat Bankası tarafından gerçekleştirildi” dedi.

Sermaye piyasalarına açılan kapı

Bilgehan Kuru, Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) sistemine ilişkin yaptığı açıklamada, tarım sektörünün desteklenmesi amacıyla kurulan Lisanslı Depoculuk Sistemi ile Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) kapsamında yapılan ELÜS işlemlerinin, tarım sektörüne sağladığı değerin yanı sıra sermaye piyasalarının gelişmesine de katkıda bulunması nedeniyle tarımın, sermaye piyasalarına açılan kapısı olarak değerlendirildiğini bildirdi. Kuru, şunları kaydetti: “Ziraat Bankası olarak, menkul kıymetleştirilen tarımsal ürünler yoluyla ülkemizin sermaye piyasalarının gelişmesine de katkı sağlayacak olan ELÜS piyasasında, çiftçilerimize ve diğer paydaşlara en iyi hizmeti sağlamak amacıyla gerekli alt yapı çalışmalarını tamamlamış bulunuyoruz. Bankamız, finansal çözümler için sunduğu ürün ve hizmetlerle en iyi uygulamalar konusunda sektöre öncülük etmeyi amaç edinmiştir. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ve TÜRİB ile oluşturulan entegrasyon ve gelişmiş dijital bankacılık uygulamalarımız çerçevesinde, müşterilerimizin şubelerimize gitmelerine gerek duymadan ELÜS hesap açımı ve ELÜS ihraç işlemlerini yapabilmeleri, alım satım belgelerini alabilmeleri, ürünlerin depodan fiziki teslim işlemlerini 7/24 internet ve mobil kanallarımızdan gerçekleştirebilmeleri de sağlanmıştır.”

“2 yılda 5 katına çıktı”

Kuru, 2018 yılında yaklaşık 5 milyar TL olan ELÜS alış satış işlem hacminin, son 2 yılda 5 katına çıkarak yaklaşık 25 milyar TL’ye ulaştığını belirterek, söz konusu hacmin ortalama yüzde 75’inin Ziraat Bankası tarafından gerçekleştirildiğini kaydetti. Kuru, son 3 yılda ELÜS işlemleri yapan yaklaşık 80 bin müşterinin yüzde 75’inin Ziraat Bankası müşterisi olduğunu, bu süreçte Ziraat Bankası aracılığıyla yaklaşık 1 milyon adet ELÜS işlemi gerçekleştirildiğini söyledi.

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