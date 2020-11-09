  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Elektronik atık malzemeler öğrencilere bilgisayar olarak geri döndü
Aktüel

Elektronik atık malzemeler öğrencilere bilgisayar olarak geri döndü

Yeniakit Publisher
2020-11-09 11:24:36 -
Elektronik atık malzemeler öğrencilere bilgisayar olarak geri döndü

AĞRI (AA) - Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli İsmail Fil ve öğrencileri, atık bilgisayar ve elektronik malzemelerden tamir ettikleri 22 bilgisayarla iki okula bilişim sınıfı kazandırdı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Şubesinde görevli Fil ve öğrencileri, atık bilgisayar malzemeleri ile elektronik atıkların geri dönüşüme kazandırılması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda Fil ve öğrencileri, atık bilgisayar ve elektronik malzemeleri toparlayarak kullanıma hazır hale getirdi. Onarılan bilgisayarlarla, Kuva-i Milliye İlkokulunda 15 bilgisayarlı, Mehmet Şerafettin Yaltkaya İlkokulu'na ise 7 bilgisayarlı bilişim sınıfı açıldı.

Kuva-i Milliye İlkokulunda bilişim sınıfının açılışını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, sınıfı gezerek öğretmen İsmail Fil'den bilgi aldı.

Milli Eğitim Müdürü Tekin, öğretmen Fil ve öğrencilerine teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahlak teröründe vites büyüttüler! Skandal karar: Sapkınlık içermeyen filme ödül yok!
Dünya

Ahlak teröründe vites büyüttüler! Skandal karar: Sapkınlık içermeyen filme ödül yok!

Çeşitliliğe yer vermediği için yıllardır eleştirilen Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, her ödül töreni sonrası “Oscar çok be..
Ortalıktan kaybolmuştu... Sunucu Oylum Talu, yaşadığı acıları anlattı
Medya

Ortalıktan kaybolmuştu... Sunucu Oylum Talu, yaşadığı acıları anlattı

Burası Haftasonu isimli programın sunucusu Oylum Talu, geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalandığını ve bu nedenle programlarını sunamadı..
ABD'den o ülkenin dışişleri bakanına tehdit ve rüşvet teklifi: İsteklerini reddettiğim için cezalandırıldım
Dünya

ABD'den o ülkenin dışişleri bakanına tehdit ve rüşvet teklifi: İsteklerini reddettiğim için cezalandırıldım

ABD'nin yaptırım listesine aldığı Lübnan eski Dışişleri Bakanı Cibran Basil, ABD'nin, kendisine yaptırım uygulamadan önce "Hizbullah" ile il..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay