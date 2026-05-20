Elektrik Faturasını Düşürmenin Yolları: Küçük Önlemler Büyük Tasarruf Sağlıyor!

Artan enerji maliyetleri vatandaşları tasarrufa yönlendirirken, uzmanlar günlük alışkanlıklarda yapılacak küçük değişikliklerle elektrik faturalarının önemli ölçüde azaltılabileceğini belirtiyor.

Türkiye’de yükselen enerji maliyetleriyle birlikte vatandaşlar elektrik faturalarını düşürmenin yollarını araştırıyor. Uzmanlar, evlerde uygulanacak basit yöntemlerin aylık elektrik giderlerinde ciddi tasarruf sağlayabileceğini ifade ediyor.

Enerji verimliliği uzmanlarına göre, evlerde en fazla elektrik tüketen cihazların başında buzdolabı, klima, çamaşır makinesi ve elektrikli ısıtıcılar geliyor. Bu cihazların doğru kullanılması hem enerji tüketimini azaltıyor hem de cihazların kullanım ömrünü uzatıyor.

 

Özellikle eski tip ampuller yerine LED aydınlatma tercih edilmesi büyük önem taşıyor. LED ampuller, geleneksel ampullere göre çok daha az enerji tüketirken daha uzun süre kullanılabiliyor.

Uzmanlar ayrıca kullanılmayan elektronik cihazların prizde bırakılmaması gerektiğine dikkat çekiyor. Televizyon, bilgisayar, oyun konsolu ve telefon şarj cihazları kapalı olsa bile elektrik tüketmeye devam ediyor. Bu nedenle cihazların tamamen prizden çıkarılması öneriliyor.

Klima kullanımında da doğru sıcaklık ayarının faturaya doğrudan etki ettiği belirtiliyor. Yaz aylarında klimayı çok düşük derecelerde çalıştırmak yerine 24-26 derece aralığında kullanmanın hem ekonomik hem de sağlık açısından daha uygun olduğu ifade ediliyor.

Çamaşır ve bulaşık makinelerinin tam dolmadan çalıştırılmaması, düşük sıcaklık programlarının tercih edilmesi ve enerji sınıfı yüksek beyaz eşyaların kullanılması da önerilen yöntemler arasında yer alıyor.

 

Uzmanların önerdiği başlıca tasarruf yöntemleri şöyle sıralanıyor:

LED ampul kullanımı
Stand-by modundaki cihazları tamamen kapatmak
Gün ışığından daha fazla faydalanmak
Klima ve kombi bakımlarını düzenli yaptırmak
Elektrikli ısıtıcı kullanımını azaltmak
Enerji tasarruflu beyaz eşyaları tercih etmek

Uzmanlar, bilinçli enerji tüketimi sayesinde hem aile bütçesinin korunabileceğini hem de enerji kaynaklarının daha verimli kullanılabileceğini vurguluyor.

