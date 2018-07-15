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Elebaşı Gülen'in malikanesinin üstünden uçak uçurdular: Gülen'i iade edin

FETÖ'nün ele başı Fetullah Gülen'in malikanesinin bulunduğu ABD'nin Pensilvanya eyaletinin semalarında ''Gülen'i iade edin'' yazılı pankartlar taşıyan uçaklar uçtu.

15 Temmuz 2018 Pazar 21:51
Elebaşı Gülen'in malikanesinin üstünden uçak uçurdular: Gülen'i iade edin

15 Temmuz hain darbe girişiminin mimarı FETÖ örgütünün elebaşı Fetullah Gülen'in yaşadığı ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki çiftliğin üstünde Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından organize edilen uçaklarla "Gülen’i iade edin" yazılı pankartlı uçaklar uçuyor.

15 Temmuz darbe girişinin ikinci yılında, teröristbaşı Gülen'in Pensilvanya'daki korunaklı çiftliğinin önünde protesto gösterilerinin düzenlenmesi bekleniyor.

Türkiye'nin 15 Temmuz'dan sonra ABD’den en önemli talebi FETÖ elebaşı Gülen’in Türkiye'ye iade edilmesi oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, darbe girişiminin ardından ABD yönetiminden Gülen’in iade edilmesini istedi. Bu süreçte Türkiye bir yandan Gülen’in iadesi için ilgili kanıtları ABD makamları ile paylaşırken, diğer yandan da ABD yönetimi ile doğrudan görüşmeler yapmaya başladı.

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan deliller, toplu şekilde ABD'ye ulaştırılsa da, ABD her defasında Gülen'in iadesini yokuşa sürüyor...

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 21:51
  1. Fetullah Gülen
  2. Pensilvanya
  3. Gülen malikanesi
  4. FETÖ

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