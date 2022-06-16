Ele verir talkını kendi yutar salkımı! Erdoğan'a tavsiyede bulunan Davutoğlu'na bak sen

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden bir video yayınladı. Videoda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alan Davutoğlu, kendisinin yaptıklarını unutarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye vermeye kalktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uyarmaya kalktı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Davutoğlu için "Serok artık kartını açık oynamaktadır. Ve PKK tezlerini savunacak kadar çukurlaşmıştır. Serok Ahmet, Türkiye’nin başına sarılmış beladır, kumanda edilen mandacıdır, geçmişi ve geleceğiyle siyasi kundakçıdır." ifadelerini kullanmıştı. Bahçeli'ye cevap veren Davutoğlu ise Yoldaşını yolda bırakan bir lider olarak geçeceksiniz. Sayın Ecevit'i nasıl bıraktığınızı herkes biliyor. 'Siyasi kundakçı' diyorsunuz ya, kim kundakladı o günkü hükümeti." diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Şimdi Sayın Erdoğan'ı da buradan uyarıyorum: Yakın bir zamanda aynı kundakçılığı, şu anki Cumhur İttifakı'na yaparsa hiç şaşırmayın Sayın Erdoğan." şeklinde seslendi.

Kendisi Erdoğan'ı yarı yolda bıraktı

Ancak bugün Bahçeli'yi suçlayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uyarmaya kalkışan Davutoğlu, kendi yaptıklarını unuttu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dışişleri bakanı ve başbakanlık görevlerini vererek Türkiye'ye tanıttığı Davutoğlu, görevden uzaklaştırılmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yarı yolda bırakarak AK Parti'den ayrılmıştı. Davutoğlu, sonrasında ise kendi partisini kurdu ve “Cumhurbaşkanımız Erdoğan hakkında olumsuz tek bir söz duyamayacaksınız” demesinin ardından bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağzından düşürmeden siyaset yapmaya çalışıyor.