Eldeki kına nasıl geçer?

Elinize yakılan kınanın bir an önce elinizden çıkması için işte yapmanız gerekenler...

İlk olarak limon ve karbonatı eşit miktarda bir kaba koyarak karıştırın.

Yaptığınız bu karışımı kınalı olan bölgeye sürün ve hafif hafif ovalayın.

Ardından elinizi ılık su ile durulayın.

Bir diğer yöntem ise; zeytinyağını avucunuzun içerisine koyun ve iyice ovalayın. 5-10 dk bekledikten sonra ılık su ya da sabunla ellerinizi durulayın.

Bu yöntemler sayesinde kınanın kolaylıkla elinizden çıktığını göreceksiniz.