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Ekonomi Elbistan'da 50 bin ton şeker üretilmesi hedefleniyor
Ekonomi

Elbistan'da 50 bin ton şeker üretilmesi hedefleniyor

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde tarlalara ekilen şeker pancarının hasadına başlandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 09:11:00 -
Elbistan'da 50 bin ton şeker üretilmesi hedefleniyor

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde tarlalara ekilen şeker pancarı hasadı başladı. İlçede ekili arazilerde en önemli tarım ürünleri arasında yer alan şeker pancarı, hasat edilerek fabrikalara gönderilmektedir. 

Modern makinelerin kullanıldığı bölgede bazı çiftçiler geleneksel yöntemleri tercih ediyor.

Elbistan Mutlucan Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Mutlu, bu sezon 400 bin ton pancarı işleyerek 50 bin ton şeker üretmeyi hedeflediklerini belirtti.

Mutlu şekerlemenin sıkıntılı ve uzun yolculuğuna değinerek şunları söyledi:

“Bu yıl fabrikaya yatırım yaparak üretim kapasitesini yüzde 30 artırarak günlük 4 bin ila 5 bin ton işleme kapasitesine ulaştık. Fabrika olarak sökme ve yükleme makinesi aldık ve çiftçilerimize kolaylık olması için ikram ettik. Çiftçinin 60 günde yaptığı hasadı tarladan 1 gün içerisinde yapmaya başladık. Bu da çiftçimize büyük kolaylık sağladı. Ülkemizin şeker ihtiyacının karşılanması için çiftçilerimizle pancar üretimine devam etmek için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz. "

Bölgedeki çiftçiler, pancar üretiminin bu yıl verimli geçtiğini belirtti.

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