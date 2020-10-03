  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Elbistan'da 50 bin ton şeker üretilmesi hedefleniyor
Ekonomi

Elbistan'da 50 bin ton şeker üretilmesi hedefleniyor

Yeniakit Publisher
2020-10-03 13:48:29 -
Elbistan'da 50 bin ton şeker üretilmesi hedefleniyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde tarlalara ekilen şeker pancarının hasadına başlandı.

İlçede ekili arazilerdeki en önemli tarım ürünleri arasında yer alan şeker pancarı, hasat edilerek fabrikalara gönderiliyor.

Modern makinelerin kullanılmaya başlandığı bölgede, bazı çiftçiler geleneksel yöntemleri tercih ediyor.

Elbistan Mutlucan Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Mutlu, bu sezon, 400 bin ton pancar işleyerek, 50 bin ton şeker üretmeyi hedeflediklerini belirtti.

Şekerin zahmetli ve uzun bir yolculuğunun olduğuna değinen Mutlu, şöyle konuştu:

“Bu sene fabrikaya yatırım yaparak üretim kapasitesini yüzde 30 artırdık ve günlük 4 bin ila 5 bin ton işleme kapasitesine çıktık. Fabrika olarak kolaylık sağlamak için söküm ve yükleme makinesi alıp çiftçimizin hizmetine sunduk. Çiftçinin tarladan 60 günde yapmış olduğu üretimi, bir gün içinde yapmaya başladık. Bu da çiftçimize büyük bir kolaylık sağladı. Ülkemizin ihtiyacı olan şekeri karşılamak için, çiftçimizle birlikte pancar üretimine devam etmek için gerekli her türlü çabayı sarf etmeye devam edeceğiz."

Bölge çiftçileri ise bu yıl pancar üretiminin verimli olduğunu belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunan bakan Dendias'ı şoke eden sözler! 'Türkiye ve Azerbaycan'ın yanındayız'
Dünya

Yunan bakan Dendias'ı şoke eden sözler! 'Türkiye ve Azerbaycan'ın yanındayız'

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Azerbaycan-Ermenistan krizinde Bakü yönetiminin tarafından olduklarını açıkladı.
Azerbaycan'dan yoğun bombardıman! Ermenistan pes etti! Skandal 'Türkiye' talebi
Dünya

Azerbaycan'dan yoğun bombardıman! Ermenistan pes etti! Skandal 'Türkiye' talebi

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında yaşanan gerilim bugün de devam ediyor. Azerbaycan Ordusu, topraklarını işgalden kurtarmak için başlattı..
Azerbaycan, Ermenistan'ın karargahını havaya uçurdu!
Dünya

Azerbaycan, Ermenistan'ın karargahını havaya uçurdu!

Azerbaycan tarafından, Ermenistan'a ait bir sahra karargahı SİHA'lar tarafından havaya uçuruldu. Çevresindeki 3 tank da imha edildi.
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay