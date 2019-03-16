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Elazığspor-Adana Demirspor: 0-2

Adana Demirspor deplasmanda Elazığspor'u 2-0 mağlup etti.

16 Mart 2019 Cumartesi 15:43
Elazığspor-Adana Demirspor: 0-2

 

 

Maçtan dakikalar

 

7. dakikada Yiğitcan Erdoğan ceza sahası içinde Pote’yi düşürünce hakem beyaz noktayı gösterdi.

 

8. dakikada penaltı için topun başına geçen Oleksandr Gladky, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1

 

24. dakikada Berk Yıldız’ın ceza sahasına girerek sol çaprazdan sert şutunda kaleci topu son anda kornere çeldi.

 

27. dakikada Cengizhan’ın kullandığı serbest vuruşta, top direğin yanından az farkla auta çıktı.

 

70. dakikada Yiğitcan Erdoğan, Gladky’e faul yapınca ikinci sarı kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

 

74. dakikada, Berk Yıldız’ın ortasında ceza sahası içinde müsait bir durumda olan Traore topa kötü vurunca top kalecide kaldı.

 

88. dakikada Diarra ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı.

 

90. dakikada Süleyman Koç’un sağ kanattan ortasında Herve Kage kafayla topu ağlara yolladı. 0-2



Stat: 11 Nisan

 

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Murat Ergin Gözütok xx, Ali Can Alp xx

 

Birevim Elazığspor: Ahmet Sabri Fener x, Diarra xx, Serdar Özbayraktar x (Dianna dk. 67 x), Guidileye xx, Mustafa Eskihellaç xx, Yiğitcan Erdoğan xx, Akakpo xx, Abdulkadir Kayalı xx, Bekamenga x (Emir Gökçe dk. 8 xx), Cengizhan Akgün xx, Muhamed İldiz x (Kadir Bekmezci dk. 46 x)

 

Yedekler: Ahmet Doğan, Murat Ceylan, Gökhan Akkan, Georgios Georgiodis

 

Teknik Direktör: Serdar Gülpınar

 

Adana Demirspor: Çağlar Şahin xx, Tayyib Talha Sonuç xx, Traore xx, Berk Yıldız xx, Pote xxx (Levent Ayçiçek dk. 46 x), Vedat Bora x (Emre Uğur dk. 30 xx), Kaan Kanak xx, Erdal Öztürk xx, Süleyman Koç xx, Semih Güler xx, Gladky xxx (Herve Kage dk. 77 x),

 

Yedekler: Kurtuluş Yurt, Anderson Luis Oliviera, İsmail Konuk, Batuhan İşçiler,

 

Teknik Direktör: Ümit Özat

 

Goller: Oleksandr Gladky (dk. 8 pen.), Herve Kage (dk. 90) (Adana Demirspor)

 

Kırmızı kartlar: Yiğitcan Erdoğan (dk. 70), Diarra (dk. 88) (Birevim Elazığspor)

 

Sarı kartlar: Guidileye (Birevim Elazığspor), Traore, Pote, Erdal Öztürk, Berk Yıldız (Adana Demirspor)

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 15:43
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