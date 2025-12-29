  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Gülben Ergen’in tesettür rahatsızlığı Destici’yi de sinirlendirdi: O ahlaksızı halaya sokmamaları gerekirdi! Bunlar bizden değil !

Üsküdar’ın imamları yok, kilise yöneticileri var! Twerk kursu ve Noel çarşısından sonra CHP’li Dedetaş’tan bir skandal daha

Esed üyeleri, Suriye’ye gizlice sızarken enselendi: Baas rejimi durmuyor

Güllü’nün otopsi raporu tamamlandı! Prof. Kök detayları açıkladı

Hamas yeni liderini seçmeye hazırlanıyor: Haniyye ve Sinvar sonrası...

Bahçeli’den muhteşem benzetme’ Günümüzün Süleyman’ı Erdoğan, Sinan’ı da Murat Kurum

Keşke yardımcını da götürseydin umreye Tanju! O da senin gibi alkolü bırakıp böyle rezil olmazdı

Terörist Netanyahu’nun sır küpü patlatıldı! Utanç verici ahlaksızlıklar, şantaj, rüşvet…

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki

İsrail’in Somaliland ısrarının arkasından “Türkiye planı” çıktı!
Gündem Elazığlı öğrencilere kar tatili müjdesi! Şehir beyaz örtüyle kaplandı, eğitime ara verildi
Gündem

Elazığlı öğrencilere kar tatili müjdesi! Şehir beyaz örtüyle kaplandı, eğitime ara verildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Elazığlı öğrencilere kar tatili müjdesi! Şehir beyaz örtüyle kaplandı, eğitime ara verildi

Elazığ Valiliği, kent genelinde etkisini artıran yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle kritik bir karar alarak il genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, 29 Aralık 2025 Pazartesi günü için geçerli olan bu kararın, olumsuz hava koşullarının yol açabileceği mağduriyetleri önlemek amacıyla alındığı belirtildi.

Elazığ’da etkili olan kar yağışıyla birlikte eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

Elazığ Valiliği’nden yapılan açıklamada, "29 Aralık 2025 Pazartesi günü ilimizde beklenen yoğun kar yağışı ve buna bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek buzlanma nedeniyle, vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okul ve kurumlarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır" denildi.

İstanbul Valiliğinden "kar yağışı" uyarısı! Tarih belli oldu
İstanbul Valiliğinden "kar yağışı" uyarısı! Tarih belli oldu

Gündem

İstanbul Valiliğinden "kar yağışı" uyarısı! Tarih belli oldu

Bu gece o iller için kuvvetli kar yağışı uyarısı
Bu gece o iller için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Yaşam

Bu gece o iller için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Kar yağışı ve tipi etkili oluyor! 27 köy yolu ulaşıma kapandı
Kar yağışı ve tipi etkili oluyor! 27 köy yolu ulaşıma kapandı

Gündem

Kar yağışı ve tipi etkili oluyor! 27 köy yolu ulaşıma kapandı

Muş’ta kar yağışı 250 köy yolunu ulaşıma kapattı
Muş’ta kar yağışı 250 köy yolunu ulaşıma kapattı

Yerel

Muş’ta kar yağışı 250 köy yolunu ulaşıma kapattı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23