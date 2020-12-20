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Aktüel Elazığ'ın Ağın ilçesinde drone ile maske dağıtıldı
Aktüel

Elazığ'ın Ağın ilçesinde drone ile maske dağıtıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-20 20:49:02 -
Elazığ'ın Ağın ilçesinde drone ile maske dağıtıldı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Ağın ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belediye tarafından ilçe sakinlerine drone ile maske dağıtımı yapıldı.

Kovid-19 salgınının önlenmesine yönelik hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında hem vatandaşın maske ihtiyacını karşılamak hem de virüsle mücadelede maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkati çekmek amacıyla Ağın Belediyesince ilçe sakinlerine drone ile bin paket maske dağıtımı gerçekleştirildi.

İlçede drone ile havadan gelen maskeleri teslim alan vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.

Ağın Belediye Başkanı Uslu, tüm dünyada olduğu gibi ülkede de etkisini gösteren Kovid-19 salgını ile mücadelede belediye olarak üzerlerine düşeni yapmaya gayret gösterdiklerini belirtti.

Uslu, şunları kaydetti:

"Ağınlı hemşehrilerimiz için Elazığ'ın üretimi olan 50'şerli bin paket maske yaptırdık. Sokağa çıkma yasağı olduğu için bugün dağıtımını bizler yapıyoruz. Rabb'im bir an evvel ülkemizden bu illeti defeder inşallah."

İlçe sakinlerinden Şükran Doydu Çimen, verilen hizmetten memnun olduklarını belirterek, Başkan Uslu ile belediye çalışanlarına teşekkür etti.

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