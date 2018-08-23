Elazığ’dan Avrupa ve Japonya’ya balık ihracatı

Elazığ’da Keban ve Karakaya baraj göllerinde üretilen 9 bin ton alabalık Avrupa’ya, 400 ton somon ise Japonya’ya satıldı. Bölgede 17 bin 500 alabalık, 400 ton somon yetiştirildi. Keban ve Karakaya baraj gölleri etrafında kümelenen 150 alabalık çiftliğinden bin 500 aile ekmek yiyor.