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Aktüel

Elazığ’da trafik kazası: 1’i ağır 3 yaralı

Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 17:21:41 -
Elazığ’da trafik kazası: 1’i ağır 3 yaralı

Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.


Kaza, Üniversite Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.S. idaresindeki 34 RK 7546 plakalı hafif ticari araç ile U.M.B. idaresindeki 23 AE 395 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki araçta 1’i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.


Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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