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Elazığ’da kerpiç ev çöktü, 4 büyükbaş hayvan telef oldu

Elazığ'ın Mollakendi Beldesi Karşıbağ köyünde alt katı ahır olarak kullanılan iki katlı kerpiç evde çökme meydana geldi. Evde oturanlar şans eseri kurtulurken, ahırda bulunan 4 büyükbaş telef oldu.

06 Ocak 2019 Pazar 18:41
Elazığ’da kerpiç ev çöktü, 4 büyükbaş hayvan telef oldu

Elazığ'da 2 katlı kerpiç evin çökmesi sonucu ahırda bulunan 4 büyükbaş telef oldu.

Olay, dün gece Elazığ merkeze bağlı Karşıbağlar köyünde meydana geldi. İzzet Köçer'a ait 2 katlı kerpiç evde çökme meydana geldi. Evde bulunanlar kısa bir sürede kendilerini dışarıya atarken, ahır olarak kullanılan alt katta bulunan 4 büyükbaş kerpiç evin çökmesiyle telef oldu.

Olayın yaşanması üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 18:41
  1. Elazığ
  2. Karşıbağlar köyü
  3. kerpiç ev çöktü
  4. 4 büyükbaş hayvan telef oldu

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