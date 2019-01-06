Elazığ’da kerpiç ev çöktü, 4 büyükbaş hayvan telef oldu

Elazığ'da 2 katlı kerpiç evin çökmesi sonucu ahırda bulunan 4 büyükbaş telef oldu.



Olay, dün gece Elazığ merkeze bağlı Karşıbağlar köyünde meydana geldi. İzzet Köçer'a ait 2 katlı kerpiç evde çökme meydana geldi. Evde bulunanlar kısa bir sürede kendilerini dışarıya atarken, ahır olarak kullanılan alt katta bulunan 4 büyükbaş kerpiç evin çökmesiyle telef oldu.



Olayın yaşanması üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin hasar tespit çalışmaları sürüyor.