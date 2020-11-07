  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Elazığ'da jandarma ve köy okulu öğrencilerinin Türk bayrağı hassasiyeti
Aktüel

Elazığ'da jandarma ve köy okulu öğrencilerinin Türk bayrağı hassasiyeti

Yeniakit Publisher
2020-11-07 11:35:32 -
Elazığ'da jandarma ve köy okulu öğrencilerinin Türk bayrağı hassasiyeti

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da jandarma ekiplerince bir köy okulundaki yenilenen Türk bayrağının göndere çekilmesi sırasında bunu gören öğrencilerin saygı duruşunda bulunması taktir topladı.

Kırsal bölgelerde vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak için gece gündüz hizmet veren İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, birçok sosyal sorumluluk faaliyetini de yerine getiriyor.

Bu kapsamda Yurtbaşı beldesinde devriye görevi icra eden jandarma ekipleri, Akmezra İlkokulu'nun bayrak direğindeki Türk bayrağının yıprandığını fark etti.

Bunun üzerine ekipler rüzgardan zarar gördüğü değerlendirilen Türk bayrağını, temin ettikleri yeni Türk bayrağı ile değiştirdi.

Bu esnada okul çevresinde oynayan öğrencilerin yeni Türk bayrağının göndere çekildiği esnada saygı duruşunda bulunması jandarma ekiplerince taktir gördü.

Jandarma ekipleri, göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı öğrencileri tebrik etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstifa edecekti! Erdoğan 'Bu istifanın sırası değil' deyip vazgeçirdi
Dünya

İstifa edecekti! Erdoğan 'Bu istifanın sırası değil' deyip vazgeçirdi

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac’ın istifa etmemesinin perde arkası ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğa..
Trump'ın oğlundan topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi
Dünya

Trump'ın oğlundan topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi

ABD'de gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde rakibi Joe Biden'ın gerisinde kalan Donald Trump, seçimde usulsüzlük olduğunu iddia etti. Tru..
Türkiye haydutlara cezayı kesti, ses Ali Babacan'dan çıktı
Siyaset

Türkiye haydutlara cezayı kesti, ses Ali Babacan'dan çıktı

Sosyal Medya Yasası olarak bilinen düzenleme kapsamında, Türkiye'den parayı sırtlayan ancak tek kuruş bile vergi vermeyen sosyal medya şirke..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay