Elazığ deprem konutları kura sonuç sorgulama! Elazığ deprem konutları kura sonuçları isim listesi!

Elazığ'da, 24 Ocak ve 27 Aralık 2020'de meydana gelen depremlerde evleri yıkılanlar için yaptırılan 1894 konutun kura çekimi gerçekleştirildi. Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020'de meydana gelen, 41 kişinin hayatını kaybettiği 6,8 ve 27 Aralık'ta merkez üssü Elazığ olan 5,3 büyüklüğündeki depremlerin ardından, evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedelerin yaralarının sarılması amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Yemişlik Mahallesi'nde 6, 7, 8, 9. ve 10'uncu etaplarda yapımı tamamlanan 1894 konut için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü hizmet binasında kura çekim töreni düzenlendi. Vali Ömer Toraman, yaptığı konuşmada, kura çekimiyle 1894 hak sahibi vatandaşın evlerine kavuşacağını söyledi. Elazığ deprem konutları kura sonuçları e devlet üzerinden sorgulanabilmekte. E devlet deprem konut sonuçları sorgulamak için tıklayın