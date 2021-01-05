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Aktüel El yıkama alışkanlığı kazandırmak için tarım işçisi ailelerin çocuklarına sabun dağıttılar
Aktüel

El yıkama alışkanlığı kazandırmak için tarım işçisi ailelerin çocuklarına sabun dağıttılar

Yeniakit Publisher
2021-01-05 18:17:51 -
El yıkama alışkanlığı kazandırmak için tarım işçisi ailelerin çocuklarına sabun dağıttılar

ANKARA (AA) - Kendi imkanlarıyla bitkisel sabun üreten ve il il dolaşan bir grup üniversite öğrencisi, Ankara'da mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklarına içinde oyuncak da bulunan sabun kutuları hediye etti.

İstanbul'daki üniversitelerde öğrenim gören bir grup öğrenci, "duru", "temiz" ve "saf" kelimelerinin kısaltmasından oluşan "DUTESA Platformu"nu kısa süre önce kurdu.

Kendi imkanlarıyla bitkisel sabun üreten öğrenciler, çocuklara el yıkama alışkanlığı kazandırmak için kentleri dolaşarak, gönüllü faaliyet yürüttü.

Bu kapsamda Ankara'ya gelen platform üyeleri, Keçiören'de mevsimlik tarım işçilerinin bulunduğu çadırları ziyaret ederek, çocuklara içinde oyuncak da bulunan sabun kutuları armağan etti.

- Bugüne kadar 22 ili gezdiler

Platformun kurucularından Emirhan Belli, bugüne kadar 22 ili gezdiklerini söyledi.

Ürünleri endemik bitkilerin özleriyle imal ettiklerini kaydeden Belli, "Malatya'da bulunan bir bitkinin içeriğinde el antiseptiği içeren maddeye rastladık ve bunu Ar-Ge laboratuvarlarında solüsyon olarak geliştirdik. 25'inci denemeden sonra el hijyenine uygun bir sabun ürettik." diye konuştu.

Çocukların dikkatini çekebilmek için sabunların içine oyuncak koyma fikrini geliştirdiklerini aktaran Belli, çocukların bu şekilde hem oyuncak sahibi olduklarını hem de el hijyeni konusunda farkındalığının arttığını ifade etti.

Belli, destek sağlanması durumunda daha çok üretim yaparak, özellikle dezavantajlı ailelerin çocuklarına ulaşabileceklerini sözlerine ekledi.



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