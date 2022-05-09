El bezleri nasıl temizlenir? İşte mikropları öldüren yöntemler

Mutfakta veya sofrada bir şey döküldüğünde elimiz hemen el bezine gider. Hemen dökülen şeyi el bezi ile temizleriz. Bu tamam da el bezinin temizliği ne olacak? Emin olun el beziniz temiz değilse sildiğiniz yer de temiz olmayacak! Bu sebeple el bezinin temizliğine önem vermelisiniz. Bunun için de size birkaç yöntemden bahsedeceğiz. El bezleriniz artık tertemiz olacak!

Daha temiz bir şekilde kullanılabilmesi için el bezlerinin dezenfekte edilmesi gerekir. Bu konuda özellikle en yaygın tercih edilen yöntemler arasında bezlerin kaynatılması yer almaktadır.

Bir tencere içerisine yerleştirilecek olan su içine çamaşır suyu ve bulaşık deterjanı eklenerek daha sonrasında el bezleri yerleştirilerek kaynatılır.

Bir süre ocakta bezlerin kaynatılmasıyla daha temiz kullanımı sağlanabilir. Tencereden çıkarılan bezler sıkılarak asılır ve kurutulur. Daha sonrasında temiz bir şekilde kullanılabilir.

Bir kap içerisinde sıcak su konularak sirke eklenir. Daha sonrasında el bezleri su içerisine eklenir ve bastırılarak bir süre bekletilir.

Yarım saat kadar bekletildikten sonra çıkarılarak duru su ile temizlenir. Çıkarılan bezler sıkılarak asılır ve daha sonrasında istenildiği gibi her alanda kullanılabilir.

Derin bir kap içerisine elinizin dayanabileceği sıcaklıkta sıcak su eklenerek daha sonrasında bir kalıp sabun rendelenerek eklenir. Mutfakta kullanılan el bezlerinin temizliği konusunda etkili olması için tercih edilecek olan yöntemler arasında yer almaktadır.

Sabun rendelendikten sonra el bezleri suyun içine konularak çitilenir. Yıkanan bezler durularak sıkılır ve kurutularak daha sonrasında istenildiği her durumda hijyenik şekilde kullanılabilir.

Diğer yöntemler

El bezlerini kaynatmak

El bezi temizliğindeki en etkili yöntemlerden biri el bezlerini kaynatmaktır.

Küçük bir tencereye su doldurun.

İçine biraz çamaşır suyu ve biraz da bulaşık deterjanı ekleyin.

El bezlerini de içine koyun.

Sonrasında tencereyi ocağın üzerine alarak altını yakın.

Böylece kaynatmaya başlayın ve arada bir karıştırın.

El bezleri tamamen kaynayınca ve lekeler çıkınca musluğun altında iyice yıkayın ve asın.

Sirkeli suda bekletmek

Derince bir kaba sıcak su koyun.

Sıcak suyun içine biraz sirke ilave edin.

El bezlerini de suyun içine bastırın.

Bezleri suyun içinde en az yarım saat bekletin.

Sonrasında çıkarın ve bol su ile durulayıp asarak kurutun.

Sabunlu su hazırlayın

Derin bir kabın içine elinizin yanmayacağı sıcaklıkta su koyun.

Bir kalıp sabunu suyun içine rendeleyin.

El bezlerini de suyun içine atın ve elinizle çitileyin.

Ardından el bezlerini suyun altında durulayın ve sıkın.

Sirke, bulaşık deterjanı ve çamaşır suyu karışımı

El bezinizde inatçı lekeler oluşmuşsa ve çıkarmakta güçlük çekiyorsanız; sirke, bulaşık deterjanı ve çamaşır suyunu karıştırmanız gerekebilir. Bu yöntem ile bütün inatçı lekelerden kurtulup el bezinizi derinlemesine temizleyebilirsiniz.

Bir kovaya ılık su koyun.

Sonrasında suyun içine biraz sirke, bulaşık deterjanı ve çamaşır suyu ilave edin.

Ardından el bezlerini de bu kovanın içine koyun.

Bezleri suda bekletebildiğiniz kadar çok bekletin.

Bezleri kovadan çıkarınca suyun altında çitileyerek güzelce durulayın.

Hangi yöntemi tercih ederseniz edin, birkaç noktaya dikkat etmeniz gerekir. Yıkadığınız bezleri asla katlayarak bir kenara koymayın. Nem mikropların çoğalmasını ve bezlerin kötü kokmasını sağlar. Mutlaka açarak bir yere serin veya asarak kurutun. Bezinizi her kullanımdan sonra temizlemeniz daha sonra oluşacak inatçı lekelerin önüne geçer ve el bezinizin her daim temiz ve hijyenik kalmasını sağlar.