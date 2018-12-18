El Ayn, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda finalde
Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi El Ayn, normal süresi ve uzatma devreleri 2-2 biten maçta Arjantin ekibi River Plate'e penaltılarda 5-4 üstünlük sağlayarak finale kaldı18 Aralık 2018 Salı 22:59
İSTANBUL (AA) - 2018 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda River Plate'e normal süresi ve uzatma devreleri 2-2 biten maçta penaltılarda 5-4 üstünlük sağlayan El Ayn, finale yükseldi.
Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenen 15. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın yarı finalinde, BAE Birinci Futbol Ligi şampiyonu El Ayn ile Libertadores Kupası'nın sahibi Arjantin kulübü River Plate karşılaştı.
El Ayn kentindeki Hazza Bin Zayed Stadı'nda oynanan müsabakanın normal süresi, El Ayn'da 3. dakikada Marcus Berg ve 51. dakikada Caio, River Plate'te 11 ve 16. dakikalarda Santos Borre'nin attığı gollerle 2-2 berabere sona erdi.
Uzatma devreleri de aynı skorla sona eren mücadelede, penaltı atışlarında rakibine 5-4 üstünlük sağlayan El Ayn, adını finale yazdırdı.
Turnuvanın 22 Aralık'ta oynanacak finalinde El Ayn, İspanya ekibi Real Madrid ile Japonya temsilcisi Kashima Antlers arasında yarın yapılacak yarı final maçının galibiyle karşılaşacak.
Öte yandan Tunus takımı Esperance, normal süresi 1-1 biten karşılaşmada Meksika'nın Guadalajara ekibine penaltılarda 6-5 üstünlük sağlayarak turnuvayı 5'incilikle tamamladı.
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