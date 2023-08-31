Ekrem'in tasarruf komedisi! Akıl verme su ver

Tüm dünyayı etkileyen tarihi enerji krizi sırasında iktidar kanadından yapılan tasarruf çağrıları ile dalga geçen CHP ve fonlu medyası, “elektrik parası ödememek için” Melen ve benzeri terfi merkezlerinden su basmayarak İstanbul’daki barajların doluluk oranını yüzde 29,49 seviyesinde düşüren CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetiminin İstanbul’u mahkum ettiği su krizi karşısında resmen başını kuma gömdü.

Doğalgazdaki arz sıkıntısı sebebiyle vatandaşa tasarruf önerisinde bulunarak, “evin 1 derece daha düşük ısıtılmasının faturaya yüzde 7 etkisi olacağına” dikkat çeken önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in tavsiyesini diline dolayarak, “Akıl vereceğinize millete para verin” şeklinde manşetler atan fondaşlar, İmamoğlu’nun su tasarrufu çağrısı karşısında sessizliğe büründü. Fondaş medya, İstanbul’un su sorunuyla ilgili hiçbir projesi olmayan İmamoğlu’na bağlı İSKİ Genel Müdürlüğü’nün su sarfiyatını azaltmak için yaptığı, “Banyoda geçirdiğiniz süreyi 1 dakika kısaltın”, “sabunlanırken suyu açık bırakmayın”, “Kombinin suyu ısıtmasını beklerden akan suyu bir kapta biriktirin” şeklindeki tasarruf önerilerine tek kelime etmedi.

İcraat yok akıl vermek var

Su sorununa çözüm bulmak yerine “çok basit yöntemlerle ciddi tasarruf sağlayabiliriz” diyen İmamoğlu’na bağlı İSKİ’nin evlere şenlik tasarruf önerilerinden bazıları şöyle:

• Evdeki su sarfiyatının yüzde 70’inin tuvalet ve banyoda gerçekleştiğini unutmayın.

• Banyo yapmayın, kısa duşlar alın.

• Banyodaki süreyi 1 dakika kısaltın.

• Mümkünse tuvalet rezervuarlarınızı daha küçük hacimlilerle değiştirin.

• Duşta sabunlanırken suyu açık bırakmayın.

• El, yüz yıkarken musluğu açık bırakmayın.

• Kombinin suyu ısıtmasını beklerden akan suyu biriktirip başka ihtiyaçlarınız için kullanın.

• Bulaşıkları ve çamaşırları makinada yıkayın.

• Çamaşır ve bulaşık makinalarını tam doldurmadan çalıştırmayın.

• Sebze ve meyveleri kap içerisinde yıkayın.

• Ev tipi arıtma cihazlarının çıkış suyunu biriktirerek temizlikte kullanın.

• Halıları yıkamayın silin.

Çözümü millet bulsun istiyor

Doğalgaz için yapılan tasarruf önerisiyle dalga geçen zihniyetin, barajlar tek tek kururken il il gezen ve su sorununa çözüm yerine vatandaşa musluk aparatı dağıtan İmamoğlu’nun beceriksizliği karşısında sergilediği iki yüzlü tutumu Akit’e değerlendiren Gazeteci Şükrü Sak, “Tehlike gerçekten de kapıya dayanmış; İstanbul’un iki aylık suyu kalmış durumda. Peki, ilgili ve yetkililer ne yapıyor dersiniz? Hiç! Vatandaşı, ‘Banyoda geçirdiğiniz süreyi 1 dakika kısaltın’ diyerek tasarruf yapmaya çağırıyorlar! Milletin banyoda geçirdiği süreyi hesaplayıncaya kadar, barajlar alarm verirken yaklaşan susuzlukla nasıl baş edebileceğinizi düşünseydiniz! Bakan’a ‘Bize akıl verme para ver’ diye şirretlik yapan yalaka medya, İBB’nin ‘Banyodan 1 dakika erken çıkın’ yollu büyük tedbir(!)ine ne diyor? ‘Kardeşim, sen bizim banyomuzu mu dikizliyorsun, sen şu su meselesini nasıl çözeceksin onu söyle’ der mi? Demez! Çünkü onların suyu da oradan geliyor” dedi.

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Banyo süresini kısaltmakla olmaz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Sadullah Hasanoğlu ise İstanbullunun su kesintisi olacak mı olmayacak mı diye bir derdinin daha olduğunu söyledi. Hasanoğlu, “Belediye başkanı önce çıksın su sorununa karşı bir planı var mı onu anlatsın. Öyle ‘banyo yapmayın, duş alın’ gibi söylemlerle bu işler olmaz. Ayrıca İstanbul’da şu anda kentin su ihtiyacını karşılayan projeler var. Mesela ‘Melen projesi’. 2021 yılında, Melen sisteminden İstanbul’un kullanmış olduğu kapasite kullanım oranını yüzde 54. 2022’de bu oran yüzde 30’a düşmüş. Başkan, ‘biraz barajlardan, biraz Melen’den getiririm, pompa sistemi kullanmadan, elektrik faturası oluşmadan kışa gireriz’ gibi bir yaklaşım sergilemiş. Hazırdaki suyu geçen sene ilkbaharda ucuza getirmek yerine Karadeniz’e akmasını seyretmiş. Yani İstanbul’un su yönetiminde de problem var. Acilen geleceğe dönük yeni yatırımların tasarlanması lazım. Öyle banyo süresini kısaltmakla çözüm bulamazlar.”