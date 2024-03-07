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Gündem Ekrem'in 'engelleniyoruz' algısına cevap
Gündem

Ekrem'in 'engelleniyoruz' algısına cevap

Yeniakit Publisher
2024-03-07 02:05:00 -
Ekrem'in 'engelleniyoruz' algısına cevap

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'engelleniyor' açıklamalarına ilişkin olarak konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, algı operasyonunu çürüttü.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, A Haber'e konuk olarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Engelleniyoruz" iddiasına da değinen Kabaktepe, ödemelerde herhangi bir eksilme olmadığını hatta oransal olarak artış olduğunu belirtti.

Kabaktepe'nin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"'Engelleniyoruz' algı balonu ile iki şey söylüyorlar. Biri bütçe gerçekleşmelerinde şu an itibarı ile AK Parti döneminde vergiler ve İller Bankasından gelen pay yüzde 70'lerde iken CHP döneminde yüzde 80-90'lara çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi dahil Türkiye'deki tüm belediyeler her birinin bir kuruşu dahil kesilmeden aylık ödemeleri, vergi payları ve İller Bankası payları ödenmiştir.

"Yüzde 15 daha fazla pay almıştır"

Orantısal olarak da bizim dönemimize göre yüzde 15 daha fazla pay almıştır. Ankara'dan gelen paydan bir kuruş eksik yoktur. Bu artışın temel nedeni de öz kaynak üretmede İBB'nin başarısızlığından kaynaklanıyor."
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