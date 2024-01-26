Ekrem’in ekibinden Beyaz Köşk mizanseni

Buğra Kardan İstanbul

Evvelsi gün İmamoğlu’nun konuklarını ağırladığı Emirgan Korusu’nda bulunan Beyaz Köşk’ün önünde iki şahsın cep telefonlarıyla gizli gizli görüntü aldığı yalanı ortaya atıldı. Bu yalan dilden dile yayıldı. Çok geçmeden iki şahsın otomobille köşkün önüne gelmesini, arabadan inmesini, cep telefonlarıyla görüntü almasını içeren kamera kayıtları fonlu medyaya iletildi. Kayıtlar hemen “İmamoğlu makamında korku dolu anlar” başlığıyla haberleştirildi. Ancak kamera görüntüleri incelenince İmamoğlu’nun yemlediği medyanın iddiasının boş olduğu anlaşıldı. Zira Beyaz Köşk’ün etrafında yürüyüş yapan iki şahıs gizli gizli değil, açık açık çekim yapıyordu.

Komik duruma düşüyor

Konuya ilişkin kamuoyundan ironik yorumlar gelirken; Akit’e konuşan Yazar İsmail Öz ise şunları dile getirdi: “Seçimlere giderken enteresan kurgular karşı karşıya kalıyoruz. İmamoğlu’nun ve ekibinin algı oyunları bitmiyor. Neden? Çünkü sıkıntılı durumda, Murat Kurum’un projelerine laf edemiyor, toplumu manipüle edemiyor. Mizansenlerden medet umuyorlar. Otobüs olayı belleğimizde. Yürümeyen, yanan otobüsler net idi. Reklam tabelalarına ‘İsrafı bitirdik, hizmeti getirdik’ veya ‘Kentsel dönüşümü hızlandırdık’ diye yazdırıyor. Ne yaptın yahu? Emirgan Korusu’nda da bir kurguya tanık olduk. Beyaz Köşk çekilse ne olur, çekilmese ne olur? Anlaşılan o ki İmamoğlu köşeye sıkıştığı için suikast, tehdit senaryoları devreye alınıyor. Bilinmeli ki bu senaryolar İmamoğlu’nu kurtaramaz. Ahaliyi 1-2 kere ‘evim yanıyor’ diye kandırırsınız. İmamoğlu da 1-2 defa aldattı, bir daha aldatamaz. Halkın aklıyla alay edemez.”

Gladyonun başı FETÖ

Araştırmacı İsmail Nacar da, şunları söyledi: “Seçimlere 2 ay kala suikast iddiaları, dedikoduları ortaya atılıyor. Amaçlanan Ekrem İmamoğlu’nun mahalli seçimlerde yenilmesini önlemek. Gladio yapılanması İmamoğlu’na mağduriyet, mazlumiyet gömleği giydirmeyi planlıyor. İBB ve ABB’nin CHP’nin elinde kalmasını, Erdoğan’ın muvaffak olamaması için elinden geleni yapıyor. Gladio yapılanmasının 1970’lerde, 1990’larda ülkeyi birbirine kattığı hatırlarda. Bu yapının yakın akrabası da FETÖ’dür. Şu anda bu yapı İmamoğlu’nun elini kuvvetlendirme derdinde. DEM’in aday çıkarıp çıkarmayacağının bilinmemesi, Meral Hanım’ın Buğra Kavuncu ismini açıklaması İmamoğlu’nun yenilme ihtimalini yüzde 100’e taşıdı. Koltuğundan olacağını biliyor. Gladio çok çirkin bir yapı. Faili meçhuller, siyasi ve dini kavgalar bu yapının eseri. İmamoğlu ve Yavaş’ın galip gelmesi, ülkenin karışması için gerekli her şeyi yapacaklar. Çok dikkatli olunmalı. CIA, Mossad, MI6 ajanları boş durmuyorlar. Gladio kalıntıları, 28 Şubat artıkları faaller.”