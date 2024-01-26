  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ülkenize dönün diye bağıran faşistlere Suriyeli kadın böyle seslendi. Bu Allah sözüdür! Zalim yaşattığını yaşar

TOKİ bombayı patlattı! İstanbul dahil 43 ilde satışa başlıyor

İstanbul'daki ölüm villalarında yeni detaylar!

Fenerbahçeli eski oyuncu Serhat Akın Deniz Türüç'ü yerden yere vurdu! "Böyle bir şerefsizlik var mı!"

Bir ülke daha İstanbul Sözleşmesi'ni reddetti

Dedesiyle camiye gitti, dua etmeye çalıştı... Bu küçük çocuk sosyal medyada viral oldu

Yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye son ittifak teklifi: Ümitli değiliz ama o dört yeri istiyoruz

Gurbetçi vatandaş algıları yıktı! "Karı koca çalışmıyorsanız Almanya’da açsınız

Asgari ücret zammı cebe girmeden büyük vicdansızlık! Marketler bir gecede 700 ürünün fiyatını değiştirdi

Muharrem İnce seçim bombasını patlattı
Gündem Ekrem’in ekibinden Beyaz Köşk mizanseni
Gündem

Ekrem’in ekibinden Beyaz Köşk mizanseni

Yeniakit Publisher
2024-01-26 12:32:00 -
Ekrem’in ekibinden Beyaz Köşk mizanseni

16 milyonun parasını pulunu yakınlarına, arkadaşlarına, trollerine, reklamcılarına ve PR’cılarına yediren CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yeni bir mizansenle gündeme geldi.

Buğra Kardan  İstanbul

Evvelsi gün İmamoğlu’nun konuklarını ağırladığı Emirgan Korusu’nda bulunan Beyaz Köşk’ün önünde iki şahsın cep telefonlarıyla gizli gizli görüntü aldığı yalanı ortaya atıldı. Bu yalan dilden dile yayıldı. Çok geçmeden iki şahsın otomobille köşkün önüne gelmesini, arabadan inmesini, cep telefonlarıyla görüntü almasını içeren kamera kayıtları fonlu medyaya iletildi. Kayıtlar hemen “İmamoğlu makamında korku dolu anlar” başlığıyla haberleştirildi. Ancak kamera görüntüleri incelenince İmamoğlu’nun yemlediği medyanın iddiasının boş olduğu anlaşıldı. Zira Beyaz Köşk’ün etrafında yürüyüş yapan iki şahıs gizli gizli değil, açık açık çekim yapıyordu.

Komik duruma düşüyor

Konuya ilişkin kamuoyundan ironik yorumlar gelirken; Akit’e konuşan Yazar İsmail Öz ise şunları dile getirdi: “Seçimlere giderken enteresan kurgular karşı karşıya kalıyoruz. İmamoğlu’nun ve ekibinin algı oyunları bitmiyor. Neden? Çünkü sıkıntılı durumda, Murat Kurum’un projelerine laf edemiyor, toplumu manipüle edemiyor. Mizansenlerden medet umuyorlar. Otobüs olayı belleğimizde. Yürümeyen, yanan otobüsler net idi. Reklam tabelalarına ‘İsrafı bitirdik, hizmeti getirdik’ veya ‘Kentsel dönüşümü hızlandırdık’ diye yazdırıyor. Ne yaptın yahu? Emirgan Korusu’nda da bir kurguya tanık olduk. Beyaz Köşk çekilse ne olur, çekilmese ne olur? Anlaşılan o ki İmamoğlu köşeye sıkıştığı için suikast, tehdit senaryoları devreye alınıyor. Bilinmeli ki bu senaryolar İmamoğlu’nu kurtaramaz. Ahaliyi 1-2 kere ‘evim yanıyor’ diye kandırırsınız. İmamoğlu da 1-2 defa aldattı, bir daha aldatamaz. Halkın aklıyla alay edemez.”

Gladyonun başı FETÖ

Araştırmacı İsmail Nacar da, şunları söyledi: “Seçimlere 2 ay kala suikast iddiaları, dedikoduları ortaya atılıyor. Amaçlanan Ekrem İmamoğlu’nun mahalli seçimlerde yenilmesini önlemek. Gladio yapılanması İmamoğlu’na mağduriyet, mazlumiyet gömleği giydirmeyi planlıyor. İBB ve ABB’nin CHP’nin elinde kalmasını, Erdoğan’ın muvaffak olamaması için elinden geleni yapıyor. Gladio yapılanmasının 1970’lerde, 1990’larda ülkeyi birbirine kattığı hatırlarda. Bu yapının yakın akrabası da FETÖ’dür. Şu anda bu yapı İmamoğlu’nun elini kuvvetlendirme derdinde. DEM’in aday çıkarıp çıkarmayacağının bilinmemesi, Meral Hanım’ın Buğra Kavuncu ismini açıklaması İmamoğlu’nun yenilme ihtimalini yüzde 100’e taşıdı. Koltuğundan olacağını biliyor. Gladio çok çirkin bir yapı. Faili meçhuller, siyasi ve dini kavgalar bu yapının eseri. İmamoğlu ve Yavaş’ın galip gelmesi, ülkenin karışması için gerekli her şeyi yapacaklar. Çok dikkatli olunmalı. CIA, Mossad, MI6 ajanları boş durmuyorlar. Gladio kalıntıları, 28 Şubat artıkları faaller.”

İmamoğlu makamında korku dolu anlar... Yoksa bu bir algı çalışması mı?
İmamoğlu makamında korku dolu anlar... Yoksa bu bir algı çalışması mı?

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İmamoğlu makamında korku dolu anlar... Yoksa bu bir algı çalışması mı?

AK Parti’nin hizmetlerine çöken İmamoğlu için yolu sonu göründü Yalan dolanla seçim kazanılmaz
AK Parti’nin hizmetlerine çöken İmamoğlu için yolu sonu göründü Yalan dolanla seçim kazanılmaz

Gündem

AK Parti’nin hizmetlerine çöken İmamoğlu için yolu sonu göründü Yalan dolanla seçim kazanılmaz

Murat Kurum'dan İmamoğlu'nu üzecek açıklama! "Seçilince ilk işimiz..."
Murat Kurum'dan İmamoğlu'nu üzecek açıklama! "Seçilince ilk işimiz..."

Siyaset

Murat Kurum'dan İmamoğlu'nu üzecek açıklama! "Seçilince ilk işimiz..."

İstanbul'a aday mısın aday gibi misin? Zoraki İBB adayı İP'li Buğra'dan İmamoğlu açıklaması
İstanbul'a aday mısın aday gibi misin? Zoraki İBB adayı İP'li Buğra'dan İmamoğlu açıklaması

Siyaset

İstanbul'a aday mısın aday gibi misin? Zoraki İBB adayı İP'li Buğra'dan İmamoğlu açıklaması

Yunan basını: Başak Demirtaş İstanbul'dan aday olursa Ekrem İmamoğlu kaybeder
Yunan basını: Başak Demirtaş İstanbul'dan aday olursa Ekrem İmamoğlu kaybeder

Gündem

Yunan basını: Başak Demirtaş İstanbul'dan aday olursa Ekrem İmamoğlu kaybeder

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Pinokyo ekrem atar, Murat Kurum ve Akparti YAPAR!

........

Yapmıştır

Newyork da gökdelen dikmiştir, M.A.Clay ın çiftliğini bile almıştır bu onun bunun evlatları.
TÜM YORUMLARA GİT
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23