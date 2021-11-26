Ekrem’in 2022 bütçesi belli oldu!

CHP'li İBB Meclisi'nin kasım ayı toplantılarının 6'ıncı birleşimi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Rumeli Salonu'nda gerçekleştirildi. İBB 2022 Yılı Bütçesi, 2022 Yılı Yatırım ve Hizmet Programı, 2022 Yılı Performans Programı ile 2023 - 2024 gelir gider tahminlerini İBB Meclisi'ne sunan Ekrem İmamoğlu, yatırım ile hizmet planlarını anlattı. Mecliste oylanan 43 milyar 650 milyon liralık İBB 2022 yılı bütçesi 203 kabul, 21 ret oylarıyla 'oy çokluğuyla' kabul edildi.

"2021 yatırım bütçemizi tam olarak ikiye katlıyoruz"

2022 yılında yatırıma ağırlık vereceklerini belirten İmamoğlu, "2022'de toplam bütçe gelirlerimizi 35 milyar 650 milyon lira, bütçe giderlerimizi ise 43 milyar 650 milyon lira olarak planladık. Bu şekilde 2022 yılında öngördüğümüz hizmetleri yapabilmemiz için 8 milyar liralık finansman ihtiyacımız olacak. Bu açığın yaklaşık 4.4 milyar lirasını Kasım 2020'de ihraç ettiğimiz Eurobond'dan karşılarken, 3.6 milyar lirasını borçlanmayla finanse edeceğiz. 2022'de toplam 2 milyar TL kredi ve 3.8 milyar TL karşılığı da döviz borcu ödeyeceğiz. 2022 yılı bütçe tasarımız sizlere daha önce sunulduğundan, rakamların ayrıntısına zaten vakıf olduğunuzu varsayıyorum. 2022 bütçemizden yatırıma, yani alt yapı ve metro inşaatlarına 18 milyar 240 milyon lira ayırıyoruz. Bütçemizin yüzde 42'sini yatırımlara ayırıyoruz. Bir başka ifadeyle, 2021 yatırım bütçemizi tam olarak ikiye katlıyoruz. Böylece 2022 yılı bütçemizi ağırlıklı olarak bir yatırım bütçesi olarak tanımlıyoruz" şeklinde konuştu.

"Yardım bütçemizi, 2022 yılında 4 milyar 098 milyona yükseltiyoruz"

Bütçenin ciddi bir kısmının sosyal yardımlara ayrıldığını belirten İmamoğlu, "2020 ve 2021 yıllarında yatırımların nispi olarak düşük görünmesi, kovid nedeniyle vatandaşlarımıza yaptığımız yardımlardır. Cari transfer olarak gözüken vatandaşlarımıza yaptığımız çeşitli kalemlerdeki yardımlar bu grafikte gözüktüğü gibi 2017'de 1 milyar 077 milyon, 2018'de 1 milyar 310 milyon iken iş başına geldiğimiz yılda, 2019'da hemen 2 milyar 108 milyona çıkarmıştık. Pandeminin başlamasıyla sosyal yardım bütçemizi 2020'de 3 milyar 139 milyon liraya çıkardık. Bu yıl sonunda 3 milyar 840 milyona ulaşacak olan yardım bütçemizi, 2022 yılında 4 milyar 098 milyona yükseltiyoruz. Özetle giderlerimizin yüzde 9.4'ünü ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmak için kullanacağız. Türkiye'de yerel yönetimlerin toplam yatırımlarının neredeyse dörtte birini tek başına İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak biz yapıyor olacağız. Gider bütçemizin yaklaşık yüzde 25 ise personel maliyeti olduğuna dikkatlerinizi çekmek isterim. Bir başka anlatımla günde 29 milyon lira personel gideri ödüyoruz" şeklinde açıkladı.

"Dış kredi borcumuz 2 milyar 544 milyon euro"

İmamoğlu konuşmasının devamında iç ve dış borçlanmaya dikkat çekerek, "Biz bizden önceki yönetimlerden devraldığımız iç borçları düzenli olarak ödüyor ve borç stokumuzu azaltıyoruz. Göreve geldiğimizde 4 milyar 780 milyon lira olan iç borçlarımız, geçen yıl sonunda ve pandemi nedeniyle 5 milyar 509 milyon liraya yükselmiş olsa da, yaptığımız ödemeler sonucu Eylül 2021 itibariyle 3 milyar 182 milyon liraya inmiştir. Dikkatlerinize sunmak istediğim bir diğer konu ise dış borçlarımızın durumudur. Toplam dış kredi borcumuz 2 milyar 544 milyon Euro'dur ve bunun yaklaşık 2 milyar Euro'su bizden önceki dönemden devralınmıştır" dedi.

"En büyük bütçe payını en çevreci ulaşım yolu olan metroya ayırdık"

2022 yılı bütçesinde en büyük payı metro ve ulaşıma ayırdıklarını söyleyen İmamoğlu, "Bugün 2022 yılı bütçesinin en büyük kalemi yüzde 32 oranındaki pay ile ulaşım, metro ve çevre bütçemizdir ve İETT dahil toplam tutarı 16 milyar 845 milyon liradır. Bu itibarla dünyada aynı anda en fazla metro hattı inşa eden şehir olmak kadar gurur verici bir diğer husus da, en büyük bütçe payını en çevreci ulaşım yolu olan metroya ayırmaktır. Metro projeleri bizim için hem yaşam kalitesi, hem medeniyet, hem hareketlilik, hem çevre ve hem de bir kalkınma projesidir" dedi. İmamoğlu, deprem bütçesine ise toplam 1 milyar 945 milyon lira kaynak ayırdıklarını söyleyerek, bu bütçenin içinde 931 milyon liralık kısmının kentsel dönüşüme ayrıldığını belirtti. İBB'nin 2022 yılı konsolide bütçesinin, İSKİ ve İETT dahil, toplam 104 milyar 578 milyon lira olduğunu aktaran İmamoğlu, "Bu bütçenin 43 milyar 650 milyon lirası İBB'nin, 42 milyar 864 milyon lirası iştirakler, 10 milyar 364 milyon lirası İSKİ ve 7 milyar 700 milyon lirası İETT bütçesidir" bilgilerini aktardı.

İmamoğlu'nun açıkladığı bazı bütçeler ise; kadınlara yönelik hizmet ve projeler için 451 milyon lira, gençlere yönelik hizmet bütçesi 1 milyar 353 milyon lira ile kreş, halk süt, yenidoğan desteği 708 milyon lira oldu.

Göksu: İstanbul'un öz kaynak olarak en düşük rekoru gerçekleşiyor"

İBB Meclisi Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İmamoğlu'nun açıkladığı 2022 yılı bütçesini sayısal ve siyasal olarak gerçeği yansıtmadığını belirtti. Göksu, İmamoğlu'nun seçimden önce "Borçlanmak ihanettir" sözünü hatırlatarak, "2022 yılı bütçesi 43 milyar 650 lira. Diyor ki 'ben 2022 yılında 43 milyar 650 milyon lira bütçe harcayacağım. Bu bütçeyi harcarken benim toplam gelirim 35 milyar 650 milyon lira. Peki 35 milyar 650 milyon lirayı nasıl bulacağım?' Diyor ki 'ben 35 milyar 650 milyon gelir elde edeceğim bu gelirin 28 milyar 962 milyonu bana hükümetten gelecek, merkezi idareden gelecek' diyor. 'Ben gelirimin diyor yüzde 81.2'sini hükümetten bekliyorum çünkü benim ülkem büyük, benim ekonomim büyük, benim devletim büyük benim hükümetim çok iyi çalışıyor' diyor. Ne demişti? 'Öz kaynakları arttıracağım' demişti. Şu 43 milyar 650 milyon bütçe içerisinde öz kaynak nedir biliyor musunuz? Yüzde 18.7 İstanbul'un öz kaynak olarak en düşük rekoru gerçekleşiyor. 'Şimdi bu bütçeyi oluşturmam için 8 milyar borçlanacağım' diyor. 8 milyar borçlanarak bütçeyi kapatması için ne kadar borç bulması gerekiyor biliyor musunuz 2022'de? 16 milyar 100 milyon borçlanması gerekiyor" şeklinde konuştu.