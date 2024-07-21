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Gündem Ekrem’i kim durduracak? Millete selam vurguna devam
Gündem

Ekrem’i kim durduracak? Millete selam vurguna devam

Yeniakit Publisher
2024-07-21 12:10:00 -
Ekrem’i kim durduracak? Millete selam vurguna devam

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye yönetimi, İSKİ’nin fatura gün sayısıyla vurgun yapmaya devam ediyor!..

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) yönetimi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) fatura gün sayısıyla vurgun yapmaya devam ediyor.

Geçen mayıs ayındaki İSKİ Olağan Genel Kurulu'nda suya yapılan yüzde 36 zamla yetinmeyen yönetim bu kez İGDAŞ'ta olduğu gibi fatura okuma gün sayısını yasal sınırı olan 25-35 gün süresini aşarak 40 ve üstü gün üzerinde gerçekleştirerek fahiş fatura kesimi yapmaya başladı.

İSKİ'nin fatura gün sayısı üzerinden yaptığı vurgunun ortaya çıkmasının ardından kuruma yapılan fatura itirazları arttı.


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Zamanında yapılmayan sayaç okuma nedeniyle su tüketim oranının arttığı için faturaların kabarık geldiğine vurgu yapılırken, vurguna konu olan ve tüketim miktarını artıran gün sayısını görmezden gelen kurum ise itiraz taleplerini "faturada tahakkuksal bir hata bulunmamaktadır" diyerek reddediyor.

İBB'nin daha önce de doğalgazda sayaç okuma üzerinden vurgunu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından tespit edilmiş, İGDAŞ'a usulsüzlük nedeniyle soruşturma açılmıştı.

Kaynak: Sabah

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Yorumlar

Lütfen eskişehir de özel haber yapın sorunlar çok büyük halk mutsuz

Eskişehir de insanlar perişan belediye sürekli gizli zam yapıyor. Ön ödemeli kart dolduruyorsun tonu 34 TL su yükleme makineleri heryerde yok olanlar arızalı kart geçmiyor nakit olmak zorunda.

Nnn

Neden şikayet ediyorsunuz kendiniz ikinci kez vaşa getirdiniz.Daha önceki dönemde neler yaptığını yada yapamadığını tüm dünya gördü ama siz bir inat uğruna fetö uğruna emekli maaş uğruna bile bile getirdiniz.Şimdide çekin cezanızı bakın antalyadada suya çok aşırı zam yaptı başkanınızın taifesi.Oh olsun size diyecem ama seçim olsa yeniden bu nu seçersiniz.???????????? size ancak böyle gülünür
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