Ekrem’i kim durduracak? Millete selam vurguna devam

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) yönetimi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) fatura gün sayısıyla vurgun yapmaya devam ediyor.

Geçen mayıs ayındaki İSKİ Olağan Genel Kurulu'nda suya yapılan yüzde 36 zamla yetinmeyen yönetim bu kez İGDAŞ'ta olduğu gibi fatura okuma gün sayısını yasal sınırı olan 25-35 gün süresini aşarak 40 ve üstü gün üzerinde gerçekleştirerek fahiş fatura kesimi yapmaya başladı.

İSKİ'nin fatura gün sayısı üzerinden yaptığı vurgunun ortaya çıkmasının ardından kuruma yapılan fatura itirazları arttı.



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Zamanında yapılmayan sayaç okuma nedeniyle su tüketim oranının arttığı için faturaların kabarık geldiğine vurgu yapılırken, vurguna konu olan ve tüketim miktarını artıran gün sayısını görmezden gelen kurum ise itiraz taleplerini "faturada tahakkuksal bir hata bulunmamaktadır" diyerek reddediyor.

İBB'nin daha önce de doğalgazda sayaç okuma üzerinden vurgunu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından tespit edilmiş, İGDAŞ'a usulsüzlük nedeniyle soruşturma açılmıştı.

Kaynak: Sabah