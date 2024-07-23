Ekrem'den İstanbullulara tramvayda eziyet! Vatandaşı isyan ettirdi

İstanbul'da tramvaylarda yaşanan klima sorunu vatandaşları ve turistleri canından bezdirdi. Tramvay hattında klimaların bozuk olması nedeniyle vatandaşlar ve ülkemizi ziyaret eden turistler sıcaktan resmen pişti.

Vatandaş isyan etti

Sıcaktan bunalan bir vatandaş tepkisini yetkililere iletti. Bir vatandaş sıcaklığın 60 derece olduğunu savunarak içeride piştiğini söyledi. Vatandaş sıcaktan pişerken tramvay sürücüsünün serin serin oturması büyük dikkat çekti.

Tepki seli

Klimasız tramvayda mağdur olan vatandaşlar ve turistler, yetkililerden çözüm bekliyor. Sosyal medyada da klimaların bozuk olmasıyla ilgili birçok tepki mesajı paylaşıldı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Aşırı sıcak kapalı ortamda rahatsız ediyor

İstanbul'da son günlerde hava sıcaklıkları oldukça yükseldi. Bu nedenle vatandaşlar serinlemek için çeşitli yollar arıyor. Klimasız tramvaylar ise bu sıcak havalarda vatandaşlara ve turistlere adeta bir çile yaşatıyor.