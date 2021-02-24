Ekrem İstanbullunun ekmeğine göz dikti

Adem Yılmaz İstanbul

İmamoğlu liderliğindeki İBB yönetiminin, eften püften bahanelerle Halk Ekmek bayiliği yapan vatandaşların sözleşmelerini tek taraflı olarak feshetmeye başladığı bildirildi.

Ekrem, insanların ekmeğine göz dikti

Göreve geldikten sonra 13 bin işçiyi işten çıkaran CHP’nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şimdi de Halk Ekmek bayisi işleten vatandaşların ekmeğine göz dikti. İmamoğlu idaresindeki İstanbul Halk Ekmek A.Ş. Satış ve Pazarlama Müdürlüğü tarafından mevcut Halk Ekmek bayilerinin sözleşmeleri tek taraflı olarak feshedilmeye başlandı. İmamoğlu’nun son kurbanı Esenler’de Nene Hatun Mahallesi’nde Halk Ekmek büfesi işleten Neriman Kuruçay oldu. Kuruçay’a gönderilen 15.02.2021 tarihli belgede, İHE Satış Bayisi İşletme Sözleşmesi’nin, sözleşme süresinin dolmasını beklemeksizin tek taraflı olarak feshedildiği iletildi. Sözleşmeyi 10/7 maddeye göre fesheden, İHE Satış ve Pazarlama Müdürlüğü, böylece Kuruçay’ın manevi hak talebinde bulunmasının da önüne geçmiş oldu. 4.5 yıldır Halk Ekmek büfesi işleten ve günlük ortalama 500 ekmek satan Kuruçay’ın sözleşmesi, “yakınında bir fırın olduğu” gerekçesiyle feshedilirken, CHP yönetiminin bu büfeyi yandaşlarına peşkeş çekeceği iddia edildi.