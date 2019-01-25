Ekrem İmamoğlu CHP'li başkana çaktı: Ocağa borcunuz mu var? CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, bir çay ocağını ziyareti esnasında çayın gecikmesi üzerine CHP ilçe başkanına dönerek, "Ocağa borcunuz mu var başkan?" dedi.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu, seçim çalışmalarını Bahçelievler ilçesinde sürdürdü. İmamoğlu, ilçede kanaat önderleriyle kahvaltıda buluştuktan sonra esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. 'Ocağa borcunuz mu var başkan?' Cuma namazı için Şirinevler Ulu Camisi'ne gelen İmamoğlu, namaz öncesi bir çay ocağını ziyaret ederek vatandaşlarla oturdu. İmamoğlu'nun, çayın gecikmesi üzerine CHP ilçe başkanına dönerek, "Ocağa borcunuz mu var başkan?" dedi. Ekrem İmamoğlu, cuma namazının ardından ise bir vatandaşın cenaze namazına katıldı. Daha sonra CHP ilçe başkanlığına geçerek partililerle buluşan İmamoğlu'nun programı, İstanbul Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Federasyonu toplantısıyla devam etti.

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