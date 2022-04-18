EKPSS taban puanları kaç? ÖSYM EKPSS en düşük taban puanı kaç?

2022 Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) 24 Nisan 2022 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10'dan sonra sınav yerlerine alınmayacaktır. 2022-EKPSS'ye girmek için saat 10'dan önce sınav yerinde olmak gerekiyor.

EKPSS sınavı soru sayısı kaç?

Sınav 81 ilde aynı anda başlayacak olup, tek oturum yapılacaktır. Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinden oluşan 60 soru adaylara sorulacaktır. Adayların engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine göre soruların seviyesi düzenlenecektir. Peki ÖSYM EKPSS taban puanları kaç?

EKPSS baraj puanı kaç 2020?

2020 ekpss taban puanları ile ilgili görsel sonucu En az 60 puan alanlar atanamıyor. Genellikle atamalar en yüksek puandan itibaren yapılıyor. Kamu memur atamalarında EKPSS en düşük taban puanı 60'dır.

EKPSS taban puanları kaç?

2021 EKPSS yerleştirme sonuçlarına göre ortaöğretim mezunu 43.497 kişi tercih yapmış kontenjan sayısı 540 olurken yerleşenlerin sayısı da 539 olmuş. 7.970 lisans mezunu için de kontenjan sayısı 739 olurken yerleşen sayısı 718 olmuş. Önlisans mezunu tercih edenlerin sayısı 10.844 olurken, kontenjan sayısı 726 olurken yerleşenlerin sayası 704. ÖSYM 2022 tercih kılavuzunu yayınlamadığı için 2022 ÖSYM EKPSS taban puanları da belli olmadı. Ancak kılavuz olması hasebiyle 2021 EKPSS en düşük en yüksek taban puanları şu şekilde olmuştu:

EKPSS-2021 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Lisans) için tıklayın

EKPSS-2021 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ön Lisans) için tıklayın

EKPSS-2021 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim) için tıklayın