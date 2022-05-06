EKPSS kura çekilişi başvuruları ne zaman bitiyor? 2022 EKPSS kontenjanları, kadro dağılımı:

Engelli vatandaşların kamuda personel olabilmeleri için ÖSYM tarafından gerçekleştirilen EKPSS sınavına girmiş olması gerekiyor. EKPSS sınavında atama yapılacak kadar puana sahip olanlar ise kura çekilişi yöntemi ile devlet memurluğuna atanmakta. Kamuya kurayla atanacak engelliler için başvurular başladı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, "EKPSS Kuraya katılmak için başvuru yapacak adaylarımız başvuru işlemlerini, 28 Nisan’da başladı. Peki EKPSS kura çekimi başvuruları ne zaman bitiyor? 2022 EKPSS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

2022 EKPSS başvuruları ne zaman bitiyor?

EKPSS/Kura için sistemde engel bilgisi bulunmayan ve başvurusunu bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacak adayların, başvuru için ÖSYM Başvuru Merkezlerine gelmeden önce bulunduğu adresteki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğünden başvuru yapacağı engel grubunu belirtir, onaylı "Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı" belgesini edinmeleri gerekiyor.

Adaylar kura için başvurularını, ÖSYM başvuru merkezlerinden 17 Mayıs 2022 mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi https://ais.osym.gov.tr ile ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından 17 Mayıs saat 23.59'a kadar yapabilecek.

Kura için başvuru işlemi yapıldıktan sonra başvuru ücreti, 18 Mayıs'a kadar aday tarafından yatırılacak. Ücret yatırma işlemleri, bankadan ödeme yapacak adaylar için 18 Mayıs mesai saati bitiminde, ÖSYM'nin internet sayfası üzerinden kredi kartı/banka kartıyla veya banka ATM'leri ve online bankacılık üzerinden yapacak adaylar için 18 Mayıs saat 23.59'da sona erecek.

EKPSS kura çekimi atama kontenjanları

EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanarak ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Tercih Kılavuzda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacaktır. Tercihlerin alınacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır.