Ekonomimizi Erdoğan değil bunlar düşünüyor öyle mi? Para babaları emretti, onlar yazdı

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre; Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevinden affını isterken, yerine yardımcısı Nurettin Nebati'nin atandığı duyuruldu.

"Para babaları" emretti, onlar yazdı

İngiliz Financial Times ile haber ajansı Reuters, "para babaları"nın emriyle konuyla ilgili sözde birer analiz yayımladı.

Financial Times gelişmeyi, “Maliye Bakanı istifa etti ve yerine, liradaki keskin bir düşüşün ortasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sadık olan biri geldi. Erdoğan’ın kabinesinde ekonomik ortodoksluğun son kalan sesi olarak görülen Lütfi Elvan, görevden ayrıldı” ifadeleriyle duyurdu.

Nebati’nin düşük faiz politikasını savunduğu hatırlatılan haberde, bu politika nedeniyle liranın büyük değer kaybettiği öne sürülerek, “Bu yaklaşım, kontrolden çıkmış enflasyona ve finansal istikrarsızlığa neden olma riski taşıdığı için ekonomistlerin çeşitli uyarılarına yol açtı” denildi.

Sözde analizde, “Elvan, iş dünyası tarafından saygı görmesine rağmen, son aylarda giderek daha fazla izole edilmiş olarak görülüyordu” ifadelerine de yer verildi.

Reuters: "Son piyasa dostu teknokrat"

İngiliz haber ajansı Reuters ise yaptığı sözde analizinde, “Erdoğan, hükümette ortodoks politikaya bağlı kalan son üst düzey yetkili Lütfi Elvan’ın istifasının ardından Perşembe günü Nureddin Nebati’yi hazine ve maliye bakanı olarak atadı” ifadelerini kullandı.

Haberde son yıllardaki Ekonomi ve Maliye Bakanlığı’nda ve Merkez Bankası’ndaki değişiklikler için ‘güvenilirliği zedeleyen hamleler’ yorumu yapıldı. Ayrıca, “Bu ayrılık, Erdoğan’ın son 2 yıl içinde üç merkez bankası yöneticisini aniden görevden alması da dahil olmak üzere, üst düzey ekonomik pozisyonlardaki hızlı devrin sonuncusu. Bu hamlelerin politika oluşturmanın güvenilirliğini zedelediği görülüyor” denildi.

Son olarak Elvan’ın Naci Ağbal ile birlikte, ortodoks ekonomi politikalarına yönelen piyasa dostu teknokratlardan olduğu iddia edildi.