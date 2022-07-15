Ekonomik kriz yaşayan Bodrumlular restoranlara akın etti! Yemek sonrası gelen hesabı görenler inanamadı

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Ekonomik kriz yaşayan Bodrumlular bir de eğlendikleri mekanlarda ödedikleri hesaplarla mücadele ediyor.

Bodrum'da tatil yapan bir vatandaşın paylaştığı, 26 bin 951 TL'lik adisyon, Bodrumluların ne zorluklarla boğuştuğunu gözler önüne serdi.

Bodrum'da, bayram tatili sebebi ile son yılların en kalabalık günleri yaşandı.

Son yılların en yoğun günleri yaşandı

Trafikte uzun araç kuyrukları oluşurken, tatil merkezlerinin plajlarında adım atacak yer kalmadı. Kentte restoranlar ile eğlence mekanları da dolup taştı.

9 adet 33 cc su 612 lira!

Bodrum'da tatil yapan bir vatandaş, gittiği restoranda ödediği hesabın adisyonunu paylaştı.

26 bin 951 TL'lik yemek hesabı Bodrumluların ne zorluklara mücadele ettiğini ortaya koydu.

Burger, pizza, sigara ve meyve çeşitlerinin yer aldığı hesapta en dikkat çeken ise su fiyatı oldu.

Adisyonda 9 adet 33 cc'lik suya 612 TL yazıldı. Bu hesaba göre bir suyu 68 liraya satan mekanda diğer ürünlerin fiyatları da dikkat çekici.

Pizzanın 425, burgerin bin 749, sigaranın 100, türk kahvesinin 62 TL'ye satıldığı mekanın adisyonunda 3 bin 100 liralık da hizmet ücreti yer aldı.