Ekonomi ikinci çeyrekle birlikte güç kazanacak Türkiye ekonomisinin 2019'un ikinci çeyreğinde yükselişe geçeceğini belirten ekonomistler, enflasyonun düşüşe geçeceğini; cari açığın da çok rahat bir şekilde finanse edilebilecek seviyeye gerileyeceğini dile getirdiler.

Türkiye ekonomisindeki yavaşlamanın 2019’un ikinci çeyreğinden itibaren yerini tekrar güçlenmeye bırakacağı öngörülüyor. Ekonomistler, yerel seçimlerin ardından enflasyonun düşüşe geçeceğini; cari açığın da çok rahat bir şekilde finanse edilebilecek seviyeye gerileyeceğini ifade ediyor. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Arzova, enflasyonun düşmeye başlamasıyla 2019’un ikinci çeyreğinden sonra faiz indiriminin gündeme gelebileceğini söyledi. NoorCM Satış Müdürü Mert Yılmaz da cari dengede iyileşmenin devam edeceğini belirterek, “Ancak bunun yapısal çözümlerle olmadığını, ülkenin büyümesinin hız kesmesi ile gerçekleşeceğini göz ardı etmememiz lazım” diye konuştu.

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