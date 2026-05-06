Ekmek almak için evden çıkmıştı! Kayıp öğretmeni 229 personelle aranıyor
Bingöl’ün Solhan ilçesinde 2 Mayıs’tan bu yana haber alınamayan emekli öğretmen Kutbettin Keskin (45) için arama çalışmaları genişletildi.
Bingöl’ün Solhan ilçesinde ekmek almak için evden çıkan emekli öğretmen Kutbettin Keskin’den 4 gündür haber alınamıyor.
Ekipler seferber oldu
Solhan ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde yaşayan emekli öğretmen Kutbettin Keskin (45), 2 Mayıs’ta ekmek almak için çıktığı evine geri dönmedi. Yakınlarının kendi imkanları ile yaptığı aramalardan sonuç alınamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla bölgede arama çalışması başlatıldı. Çalışmalara; AFAD, jandarma, İHH Arama Kurtarma, SAR ve MEB AKUB ekiplerinin yanı sıra Muş ve Van’dan sevk edilen AFAD ekipleri ile güvenlik korucularından oluşan toplam 229 personel katıldı. Ekipler, Solhan Deresi ile Yeşilova Mahallesi-Dilektepe köyü bölgesinde arama çalışmalarını sürdürüyor.