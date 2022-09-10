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Aktüel İhaneti böyle yapıyorlar, yine zam istiyorlar!
Aktüel

İhaneti böyle yapıyorlar, yine zam istiyorlar!

Dar gelirli insanların sofrasının vazgeçilmezi ekmek üzerinden kirli oyunlar tam hız devam ediyor. Türkiye'nin öncülüğünde açılan Tahıl koridoru sayesinde buğday fiyatlarındaki önce duraklama, şimdi de gerilemeye rağmen, Davutoğlu'nun gazetesi, kafasındaki planı, Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'a söyletti, yakın dönemde ekmek 6 lira iddiasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-09-10 16:26:00 - 2022-09-10 16:36:31
İhaneti böyle yapıyorlar, yine zam istiyorlar!

Sabit gelirli insanların vazgeçilmezi ekmek üzerinden oynanan oyunlar hız kesmeden devam ediyor.. "Ben olmasaydım, sen bir hiç idin" diyerek, kendisini başbakanlık koltuğuna oturtan Tayyip Erdoğan'a kinini kusan Ahmet Davutoğlu'nun gazetesi Karar, buğday fiyatlarındaki önce duraklama, son olarak da düşme eğilimine rağmen, ekmeğe zam geleceğini iddia etti. göründü. Karar gazetesi, Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ı konuşturdu ve yakın dönemde ekmeğin 6 liradan satılabileceğini yazdı.

Fiyatlardaki artışın son Ağustos ayı enflasyon rakamlarına göre inişe geçtiğini gören Tayyip Erdoğan düşmanı muhalefetin kıskanç gazetesi Karar'a göre; enerji zamlarının otomobilden giyime kadar birçok sektörde etiketlere zam olarak yansıması beklenirken, bir haber de temel gıdalardan olan ekmek fiyatları için geldi. Halihazırda İstanbul’da 4 liradan satışa sunulan 210 gramlık ekmeğin maliyetinin 5 lira 70 kuruşu bulduğunu söyleyen Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, yakın dönemde 6 liradan satılabileceğini öne sürdü. 

Ekonomi alanındaki güveni sarsmak için, zam haberlerini masabaşı yapması ile ünlenen Karar gazetesi, eski tarihlerde Fırıncılar Odası'ndan isimleri konuştururken, onların sözleri yılgınlık oluşturduğunu farketmiş olmalılar ki, bu sefer sendikadan birisini konuşturdular..

Un krizinin aşıldığını kabul eden Karar'a konuşan sendikacı, elektrik ve doğalgaza gelen zamların fiyatlara yansıtılacağını öne sürerek, basit bir hesaplamayı bile yapamadan şu ifadeleri kullandı: "Geçen sene eylül ayında 200 gram ekmek 2 buçuk liraydı, kilosu ise 12 lira 50 kuruştu. Bu sene ise 200 gram ekmek 4 lira, kilosu ise 19 liraya çıktı." 

"200 gram ekmek 4 TL ise, ekmeğin kilosu 19 TL değil, 20 TL olur" diyen okurlar, Karar gazetesini basit bir hesabı bile yapamayan işveren sendikasi başkanının sırf muhalefet olsun diye konuşturmasından şikayetçi oldular.

Sendika başkanı Kolivar'ın, 6 liranın bile maliyetleri kurtarmadığını, fırıncı esnafını 7 buçuk liranın kurtarabileceğini ifade etmesi, niyetlerinin fahiş kar olduğunu gösterdi..

 

 

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