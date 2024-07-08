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Yaşam Ekipler seferber oldu! Herkes onu ırmakta kayıp diye arıyordu bakın nerde çıktı
Yaşam

Ekipler seferber oldu! Herkes onu ırmakta kayıp diye arıyordu bakın nerde çıktı

Yeniakit Publisher
2024-07-08 21:50:00 -
Ekipler seferber oldu! Herkes onu ırmakta kayıp diye arıyordu bakın nerde çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ırmakta kaybolduğu ileri sürülen kişi için ekipler seferber oldu. Ancak ırmakta aranan şahıs evinde bulundu.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde ırmağa girdiği arkadaşını göremeyen şahıs, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Aranan şahsın, ırmaktan çıkarak evine gittiği tespit edildi.

Manavgat’ın Şavlak mevkisinde ırmağa giren bir kişinin gözden kaybolduğu, boğulmuş olabileceği ihbarı polis ve itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. İtfaiyeye bağlı kurtarma botu bölgeyi didik didik ararken, kayboldu ihbarı yapılan kişinin biraz ileride ırmaktan çıkarak evine gittiği belirlendi.

112 Acil Çağrı Merkezini arayan bir kişi, arkadaşının Şavlak mevkisinde serinlemek amacıyla Manavgat Irmağı’na girdiğini, uzun bir süre geçmesine rağmen geri dönmediğini ve boğulmuş olabileceğini söyledi. İhbar üzerine, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ekibi ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri alarma geçti.

Polisler şahsın ırmağa girdiği yerden itibaren kıyıdan arama yaparken, itfaiyeye ait bot bölgede arama çalışması yaptı. Ekiplerin yaklaşık 1 saati aşkın bir süre yaptığı arama sırasında şahsın Yukarı Pazarcı Mahallesi’nde yarı çıplak vaziyette görüldüğü ihbarı geldi. Polis ekipleri, şahsın Şavlak mevkisinden ırmağa girdiğini, bir süre yüzdükten sonra kıyıya çıkarak evine gittiğini belirledi.

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