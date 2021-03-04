Ekinoks nedir ve nasıl oluşur? Ekinoksların özellikleri nelerdir?

Dünya hem kendi ekseni hem de Güneşin etrafında dönerken bu dönüş hareketlerine bağlı olarak gece ve gündüz oluşur. Gece ile gündüzün eşit olması duruma ekinoks denir. Ekinoks ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde tekrarlanan bir durumdur. İşte merak edilen haberin detayları…

İlkbahar ekinoksu ne zaman olur?

İlkbahar mevsiminin 21 Mart’ında Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a 90°’lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator'da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre'ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre'de ise tam tersi olur. Bu tarih Güney Yarım Küre'de Sonbahar, Kuzey Yarım Küre'de İlkbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya'da gece ve gündüz süreleri birbirine eşit olur. Bu tarih Güney Kutup noktasında altı aylık gecenin, Kuzey Kutup noktasında ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.

Ekinoksların özellikleri nelerdir?

1-Güneş tam doğudan doğup tam batıdan batar.

2-Aynı boylam üzerindeki noktalarda güneş sadece ekinoks günlerinde aynı anda doğar ve batar (12 saat ara ile)

3-Her iki kutup noktasında da Güneş görülür.

4-Gel-git genliği en fazladır.

5-Ekvator’da cisimlerin gölge boyu sıfır olur.

6-Türkiye’de saat 12.00 ‘da oluş gölge boyu cismin boyuna en yakındır.