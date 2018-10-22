Ek gıdaya geçildiğinde...



Doktorlar bebeklere bitki çayı verilmesinin faydalı olduğunu söylüyorlar. Ancak bebekler için 6. aydan sonra bitki çaylarına başlanmalı! Ve tabii her bitki çayı verilemez. Bunu hekimin tavsiyesine göre yapmanız daha uygun olur.

Bitki çayları bebeklerin gazlarının çıkmasını kolaylaştırır.



Bebeği rahatlatır.

Sindirim sisteminin iyi çalışmasını sağlar.

Bebeklere genellikle ıhlamur çayı verilir. Ancak ıhlamur çayı bebeğinize 6 aydan küçük ise vermeyin! Zararlıdır. Unutmayın ıhlamurun fazlası da zararlıdır. 6. aydan sonra bile az miktarda bebeğinize verilmelidir.

Nasıl yapılacak?

Bebeğinize ıhlamur vermek istediğinizde, bir tutam ıhlamuru bir fincana koyun üzerine de bardağı dolduracak kadar sıcak su ilave edin. Ancak size uyarımız kesinlikle ıhlamur yapraklarını bitki çayına ilave etmemeniz! Ardından çay demlendikten ve ılıklaştıktan sonra 3 çay kaşığı kadar bebeğinize içirin!