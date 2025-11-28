Ehliyetine el konulunca taksiyle gittiği Boğaz Köprüsü'nden atladı
Çok sayıda dizi ve film projesinde stedicam operatörü olarak çalışan Ömer Belli, önceki gece alkollü olarak sürdüğü aracıyla kaza yapınca ehliyetine el konuldu. Belli olaydan 2 saat sonra taksiyle geldiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden aşağı atladı.
Önceki gece 01.00 sıralarında kaza yapan ve alkollü olması nedeniyle ehliyetine el konulan Belli, uygulamadan çağırdığı taksiyle 03.00 sıralarında Boğaz Köprüsü’nden geçerken taksiciye fotoğraf çekeceğini, durmasını istediğini söyledi.
Taksici, bu isteği kabul etmeyip ilerlemeye devam etse de el frenini çeken Belli araçtan inip kendisini köprüden attı. 30’lu yaşlarında olan evli ve bir kız babası Ömer Belli’yi arama çalışmaları sürüyor.