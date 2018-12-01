Ehl-î sünnetin esasları (1)

Ehl-i sünnet mezhebini, bozuk fırkalardan ayıran birtakım esaslar vardır. Bunları Müslümanların öğrenmelerinde büyük faydalar vardır. Bir kimsenin ehl-i sünnet Müslümanı olabilmesi için bunları kabul etmesi gerekir.

Efendimiz (s.a.v.) buyurdu: “İslâm camiasından (cemaatinden) bir karış ayrılan, İslâm halkasını boynundan çıkarmıştır.” Bir insanın “ehl-i sünnet ve’l-cemaat”den olabilmesi için şu bir kısmı sayılan esasları kabullenmesi gerekir:

-Kişinin kendi imanında şüphesi olmamalıdır. “İnşaallah mü’minim” gibi şüpheye sebebiyet veren ifadelerden kaçınmalıdır.

-Günahkâr mü’mine, (günahı helâl addetmedikçe) kâfir denilemez.

-Kıble mensubu, küçük - büyük her Müslümanın cenaze namazının kılınması lâzımdır.

-Hayır ve şerr Allah (c.c.)’ün takdiriyle meydana gelir.

-Haksız yere hiçbir Müslümana silâhla saldırılmaz.