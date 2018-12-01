Ehl-î sünnetin esasları (1)
Bir kimsenin ehl-i sünnet olabilmesi için kabul etmesi gereken birtakım esaslar vardır.01 Aralık 2018 Cumartesi 13:52
Ehl-i sünnet mezhebini, bozuk fırkalardan ayıran birtakım esaslar vardır. Bunları Müslümanların öğrenmelerinde büyük faydalar vardır. Bir kimsenin ehl-i sünnet Müslümanı olabilmesi için bunları kabul etmesi gerekir.
Efendimiz (s.a.v.) buyurdu: “İslâm camiasından (cemaatinden) bir karış ayrılan, İslâm halkasını boynundan çıkarmıştır.” Bir insanın “ehl-i sünnet ve’l-cemaat”den olabilmesi için şu bir kısmı sayılan esasları kabullenmesi gerekir:
-Kişinin kendi imanında şüphesi olmamalıdır. “İnşaallah mü’minim” gibi şüpheye sebebiyet veren ifadelerden kaçınmalıdır.
-Günahkâr mü’mine, (günahı helâl addetmedikçe) kâfir denilemez.
-Kıble mensubu, küçük - büyük her Müslümanın cenaze namazının kılınması lâzımdır.
-Hayır ve şerr Allah (c.c.)’ün takdiriyle meydana gelir.
-Haksız yere hiçbir Müslümana silâhla saldırılmaz.
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