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Ehl-î sünnetin esasları (1)

Bir kimsenin ehl-i sünnet olabilmesi için kabul etmesi gereken birtakım esaslar vardır.

01 Aralık 2018 Cumartesi 13:52
Ehl-î sünnetin esasları (1)

Ehl-i sünnet mezhebini, bozuk fırkalardan ayıran birtakım esaslar vardır. Bunları Müslümanların öğrenmelerinde büyük faydalar vardır. Bir kimsenin ehl-i sünnet Müslümanı olabilmesi için bunları kabul etmesi gerekir.

Efendimiz (s.a.v.) buyurdu: “İslâm camiasından (cemaatinden) bir karış ayrılan, İslâm halkasını boynundan çıkarmıştır.” Bir insanın “ehl-i sünnet ve’l-cemaat”den olabilmesi için şu bir kısmı sayılan esasları kabullenmesi gerekir:

-Kişinin kendi imanında şüphesi olmamalıdır. “İnşaallah mü’minim” gibi şüpheye sebebiyet veren ifadelerden kaçınmalıdır.

-Günahkâr mü’mine, (günahı helâl addetmedikçe) kâfir denilemez.

-Kıble mensubu, küçük - büyük her Müslümanın cenaze namazının kılınması lâzımdır.

-Hayır ve şerr Allah (c.c.)’ün takdiriyle meydana gelir.

-Haksız yere hiçbir Müslümana silâhla saldırılmaz.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 13:52
  1. Ehl-i sünnet mezhebi
  2. ehl-i sünnet Müslümanı
  3. Efendimiz (s.a.v.)
  4. ehl-i sünnet ve’l-cemaat
  5. Kıble
  6. Allah (c.c.)
  7. Müslüman

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