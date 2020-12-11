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Aktüel Eğitimli köpekler ter kokusundan Kovid-19'u tespit etti
Aktüel

Eğitimli köpekler ter kokusundan Kovid-19'u tespit etti

Yeniakit Publisher
2020-12-11 13:30:38 -
Eğitimli köpekler ter kokusundan Kovid-19'u tespit etti

ANKARA (AA) - Köpeklerin ter kokusundan yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) tespit ettiği bildirildi.

CNN'nin haberine göre, Fransa ve Lübnan'da bulunan araştırmacılar tarafından Kovid-19 testi pozitif çıkan 97, test sonucu negatif olan 82 kişinin koltukaltlarından ter örnekleri alındı.​​​​​​​

Çalışmada, ter örneklerinden bazıları kullanılarak, bomba ve kolon kanseri tespiti ile arama kurtarmada uzman 14 köpek eğitildi.

Ter örnekleri alınan hastaların yasaklı maddeler kullanıp kullanmadıkları bilinmediğinden çalışmaya uyuşturucu aramada kullanılan köpekler dahil edilmedi.

Eğitilen köpeklerle yürütülen deneylerde yüzde 76 ila yüzde 100 arasında başarı oranı sağlandı, kolon kanserini tespit etme konusunda uzmanlaşmış iki köpek, 68 testte yüzde 100 başarı gösterdi.

Köpekler test sonucu negatif çıkan 2 kişinin ter örneklerine de tepki gösterdi. Bu kişilere tekrar yapılan testler Kovid-19 olduklarını ortaya koydu.

Çalışmanın ayrıntıları, PLOS One dergisinde yayımlandı.


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