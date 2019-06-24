Eğer her gün kayısı yerseniz... Kayısının 5 önemli faydası

Yaz meyveleri içerisinde turuncu-sarı rengiyle öne çıkan kayısı, vitamin ve mineral deposu olmasının yanı sıra zengin posa içeriğiyle de karşımıza çıkıyor. İçeriğindeki A, C, E vitaminleri ile demir, magnezyum, kalsiyum ve fosfor kayısıyı sağlık açısından önde gelen besinlerden biri kılıyor. Peki kayısı her gün tüketildiğinde sağlığa nasıl katkısı olur? İşte yanıtı...

Her gün dört kayısı yemek nelere mal olur?

Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz “Meyvelerin olumlu etkilerinden faydalanabilmek için porsiyon kontrolü olmazsa olmaz. Kayısı için porsiyonu 4 kayısı olarak düşünebiliriz. Düşük kalorisi ile göze çarpan meyvelerden biri olan kayısının 1 porsiyonu ortalama 50 kalori civarında” diyor.

Buna karşın porsiyon kontrolü sağlamak özellikle de karın bölgesi yağlanmasına ve kan şekerinin yükselme riskine karşı çok önemli. Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz, kayısının 5 önemli faydasını anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Bağırsakları çalıştırıyor

Kayısı posa içeriği sayesinde bağırsak hareketlerini hızlandırıcı etkiye sahip. Posa bağırsaktaki atıkların yumuşamasını ve bağırsaktan geçişinin hızlanmasını sağlayarak sindirimi kolaylaştırıyor ve kabızlığı önlüyor.

Cildi yeniliyor

Yaz aylarında güneş, havuz, deniz derken cildimiz yıpranıyor. Bu olumsuz çevresel faktörlerin etkilerini azaltmak için antioksidanlardan zengin bir beslenme planı önemli. Kayısı cildin yenilenmesinde öne çıkan meyvelerden biri. İçeriğindeki vitaminler cilde esneklik sağlayan kolajen yapımını da destekliyor.

Gözleri güçlendiriyor

Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz “Göz sağlığı için özellikle A, C, E vitaminlerden zengin beslenmek önemli ve kayısı bu vitaminlerin hepsini içeriyor. A vitamini gece körlüğüne karşı koruyucu, E vitamini gözleri direkt olarak serbest radikal hasarından koruyor. Aynı zamanda, kayısıya sarı-turuncu rengini veren karotenoid, beta karoten A vitamininin öncüsüdür. Tüm bu özellikleri ile kayısı göz sağlığı için önemli bir yere sahip” diyor.

Zayıflamaya yardımcı oluyor

Bağırsakları çalıştırıcı etkisi, tok tutucu özelliği, düşük kalorisi ve tatlı krizlerine karşı iyi bir çözüm olması kayısıyı yaz aylarında kilo verme programlarının vazgeçilmez meyvesi haline getiriyor. Günde 4 adet taze kayısı 1 kase yoğurt veya 1 su bardağı kefir ile bir ara öğün olabileceği gibi kahvaltı sofralarında da peynir, yumurta ve yeşilliğin yanında tatlı ihtiyacını da karşılayan iyi bir alternatif oluyor.

Bağışıklığı güçlendiriyor

Güçlü bir bağışıklık sistemi daha iyi hissetmemize yardımcı oluyor, daha enerjik hissetmemizi sağlıyor, bizi hastalıklardan koruyor. Yeterli ve dengeli beslenme, yeterli su tüketimi ve düzenli uyku güçlü bağışıklık sistemi için şart. Yeterli ve dengeli beslenmenin içerisine mevsim meyvelerini dahil etmek de önemli. Kayısı antioksidan içeriği, vitamin ve mineral örüntüsü ile bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardım ediyor. Özellikle A ve C vitamini sayesinde vücut direncini artırıyor.