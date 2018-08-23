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Egeli balıkçılarda yeni av sezonu hazırlıkları

Avsezonu için hazırlıklarını tamamlayan Egeli balıkçılar, denize açılacakları günü dört gözle bekliyor.

23 Ağustos 2018 Perşembe 11:40
Egeli balıkçılarda yeni av sezonu hazırlıkları

Yeni avsezonunun başlayacağı 1 Eylül için gün sayan Egeli balıkçılar, tüm hazırlıklarını tamamlayarak heyecanla "vira bismillah" demeyi bekliyorlar. 

1 Eylül'de başlayacak avlanma sezonuna sayılı günler kala, onardıkları tekneleri ve ağlarının son kontrollerini yapan balıkçılar demirli oldukları limanlardan yeniden mavi sulara açılacakları günü dört gözle bekliyor.

İzmir Balıkçı İşadamları Derneği Başkanı Şahin Çakan, 15 Nisan'da denizlerdeki av yasağının başlamasıyla Egeli balıkçıların teknelerini limana çektiklerini, yaklaşan sezon öncesi ise balıkçıların teknelerini ve ağlarını yenileyerek bu süreyi hazırlıkla geçirdiklerini söyledi.

Egeli balıkçıların geçen yıl iyi bir avlanma sezonu geçirdiğini kaydeden Çakan, "Bu sene de denizlerimizin durumu iyi gözüküyor. Karadeniz'de çok güzel palamut, Marmara'da hamsi, Ege'de ise sardalya ve kolyoz bol miktarda gözüküyor. İnşallah iyi bir sezon yaşayacağız, halkımızın bol miktarda balık tüketmesini sağlayacağız. Ülkemizin bu sıkıntılı sürecinde en büyük katkıyı biz balıkçılar yapacağız. Daha çok çalışacağız." dedi.

Çakan, sektörde yaşanan sorunları Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye aktardıklarını belirterek sorunların çözümü konusunda büyük destek aldıklarını sözlerine ekledi.

İzmir Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Ahmet Yapıcı da irili ufaklı Ege'deki bin 710 teknenin 1 Eylül'de halat çözerek denize açılacağını, bereketli bir sezon geçirmeyi umut ettiklerini ifade etti.

"Ağlarımızı yeniledik, teknelerimiz boyadık"

Yaklaşık 30 yıldır balıkçılık yapan Sedat Özbalık, yeni sezon hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladıklarını söyledi.

Egeli balıkçıların geçen sezonu iyi geçirdiklerini dile getiren Özbalık, şöyle konuştu:

"Ağlarımızı yeniledik, teknelerimiz boyadık, bakımlarını yaptık, çürüyen yerleri değiştirdik. İnsanların daha sağlıklı balık yemeleri için buz makinelerini yeniledik. Jeneratörler yenilendi. Denize çıkmadan durumu kestirmek pek mümkün değil ama bereketli görünüyor."

33 yıllık reis Bahtiyar Kopuz da yeni sezon hazırlıklarını tamamladıklarını ve denize açılacakları günü beklediklerini ifade etti. Kopuz, "Denize çıkmaya hazırız, inşallah Cenab-ı Hak hayırlı bir sezon verir biz de halkımıza taze balık yediririz. Bayramdan sonra adamlarımız gelecek 31 Ağustos günü demir alacağız." dedi.

Kentte 35 yıldır balıkçılık yapan Saim Kopuz ise yeni sezonun bereketli olmasını dileyerek, sektörün sorunlarının çözümü noktasında yetkililerden destek beklediklerini ifade etti.

Egeli balıkçıların liman problemi yaşadığını anlatan Kopuz, "Denize çıkıyoruz, balık tutuyoruz bunları boşaltacak limanlarımız yok. İlk önce balıkçı limanlarının yapılması lazım. Balığı boşaltmak için 3-4 saat yol gidiyoruz mazot yakıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kopuz, orkinos balığının Türkiye içinde tüketilmesi için kota verilmesini de talep etti.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 11:40
  1. İzmir
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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