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Gündem Ege'de hareketli saatler
Gündem

Ege'de hareketli saatler

Yeniakit Publisher
2023-12-09 09:29:00 -
Ege'de hareketli saatler

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 41 kaçak göçmen yakaladı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde kaçak göçmenler olduğu tespit edilmesi üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden Sahil Güvenlik Gemisi ‘TCSG-84’ hareket halinde durdurdukları lastik bot içinde 41 kaçak göçmen yakaladı. Kaçak göçmenler Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na getirildi.

Kaçak göçmenler buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

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