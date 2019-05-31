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Ege su ürünleri Polonya pazarına açıldı

İhracatta 1 milyar dolara koşan Türk Su Ürünleri Sektörü, 2023 yılı için belirlediği 1.

31 Mayıs 2019 Cuma 10:13
Ege su ürünleri Polonya pazarına açıldı

İhracatta 1 milyar dolara koşan Türk Su Ürünleri Sektörü, 2023 yılı için belirlediği 1.5 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak için Polonya pazarında büyüme kararı aldı. Polonya’nın 38 milyonluk nüfusu ve keşfedilmemiş bir pazar olması Türk balıkçılarının iştahını kabartıyor.



Türkiye’den ihraç edilen her 4 balıktan üçünü ihraç eden Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, Polonya’da düzenlenen POLFISH- Uluslararası Su Ürünleri ve Ekipmanları Fuarı’na katılarak Türk su ürünlerinin tanıtımını yaptı.



Polonya su ürünlerinde ithalatçı ülke


POLFISH- Uluslararası Su Ürünleri ve Ekipmanları Fuarı’nın Polonya’nın en büyük su ürünleri ve ekipmanları fuarı olduğu bilgisini veren Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, Polonya’yı 38 milyonluk nüfusu ve yıllık 2.5 milyar dolarlık su ürünleri ithalatı nedeniyle Türk su ürünleri sektörünün büyüme kaydedebileceği bir pazar olarak gördüklerini kaydetti.



Türk su ürünleri sektörünün Polonya pazarında başarılı olması durumunda Polonya’nın komşuları Rusya, Danimarka, Almanya, Çekya, Slovakya, Ukrayna, Belarus ve Litvanya pazarlarında da konumunu güçlendirebileceğinin altınıçizen Girit, "Türkiye’nin Polonya’ya su ürünleri ihracatı 6,3 milyon dolar seviyesinde. İlk etaptaki hedefimiz 2014 yılında ulaştığımız 14 milyon dolar ihracat rakamına ulaşmak, sonrasında ise; ihracat rakamımızı 50 milyon dolara taşımak" şeklinde konuştu.


POLFISH- Uluslararası Su Ürünleri ve Ekipmanları Fuarı’nda, Ege Su Ürünleri İhracatçıları Birliği üyesi firmalara ikili iş görüşmesi yapacakları ortam sağladıklarını dile getiren Girit, böylece ESÜHMİB’nin ihracat potansiyelini tanıttıklarını ve Polonyalı ithalatçıların olası ithalat talepleriyle buluşturduklarını sözlerine ekledi.



Polfish Fuarı’na 14. kez düzenlendiği 2017 yılında 14 ülkeden 113 firma katılırken, fuarı 5 binin üzerinde kişi ziyaret etti.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 10:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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