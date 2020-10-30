Ege Denizi'ndeki deprem
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: - "İzmir’de meydana gelen, çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız, can kaybının olmaması için"
ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle bölgedeki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir’de meydana gelen, çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız, can kaybının olmaması için." ifadelerini kullandı.