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Medya 'Efsane geri döndü' yorumları olay olmuştu! Diriliş Ertuğrul'un mirası Kuruluş Osman dizisine yeniden katıldı
Medya

'Efsane geri döndü' yorumları olay olmuştu! Diriliş Ertuğrul'un mirası Kuruluş Osman dizisine yeniden katıldı

Diriliş Ertuğrul'dan sonra Kuruluş Osman'da Selcan Hatun rolünü oynayan ve geçtiğimiz bölümdeki dövüşme sahneleriyle 'Efsane geri döndü' yorumları yapılan Didem Balçın, reyting rekorları kıran diziyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 21:27:00 -
'Efsane geri döndü' yorumları olay olmuştu! Diriliş Ertuğrul'un mirası Kuruluş Osman dizisine yeniden katıldı

5 sezon boyunca ekranda fırtına estiren, şimdilerde ise yurt dışında yayınlandığı her ülkede büyük ilgi gören Diriliş Ertuğrul efsanesinin devam projesi Kuruluş Osman… TRT1 ekranında başlayan efsane, şimdilerde atv’de devam ediyor. Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman’a Diriliş Ertuğrul ekibinden kalan miraslardan birisi de Selcan Hatun…

Didem Balçın’ın canlandırdığı karakter dizinin ilk sezonunda baskın şeklide yer almıştı. Ancak ikinci sezonda uzunca bir süre karakteri göremedik. Didem Balçın, 11 Kasım akşamı yayınlanan 33. bölüm ile birlikte yeniden Kuruluş Osman ekibinde gözüktü.

Oyuncu, Selcan Hatun’un aynı hırsı ve cengaverlikle yapımda yer alacağını ama biraz yaşlandığını da belirtti. Didem Balçın, ayrıca diziyle ilgili özel de bir röportaj verdi.

"Burada farklı bir dünya var"

Her başlanılan setin oyuncu için farklı bir heyecan getirdiğini anlatan Didem Balçın, “Ancak Kuruluş Osman’da oynayınca, bir sette oynamanın ötesinde bir duyguya giriyorsun. Burada bir dünya var, büyülü bir dünya var” diye konuştu.

Dizinin setinin oyuncular açısından da duygusal yoğunluğu yüksek bir yer olduğunu anlatan Didem Balçın, o döneme insanı götüren bir atmosferin olduğunu söyledi.

“Burası tarif edilemeyecek kadar güzel bir yer” diyen oyuncu, Selcan hatun karakterinin de kendisi için bugüne kadar canlandırdığı en değerli dediklerinin roller arasında olduğunu söyledi.

Didem Balçın, karakter ile bir bağ kurduğunu ve bunun çok güçlü olduğunu söyledi, karakteri sahiplenme anlamında bu sözleri söylediğini, ona benzemek gibi bir durum olmadığını vurguladı.

“Selcan’ın her hareketi, her diyalogu… Zaten bu bir ekip işi. Senaryo geldiği zaman diyaloglar da Selcan’ın diyalogları oluyor. Onlarla ben bütünleşmiş haldeyim” diye konuşan oyuncu,ilk başlarda rol için çok detaylı çalıştığını ama şimdilerde diyalogu okumasa bile yazılanı söyleyecek kadar özdeşleştiğini ifade etti.

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