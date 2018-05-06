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Efsane futbolcudan Cenk Tosun yorumu!

İngiliz futbolunun önemli forvetleri arasında yer alan ve bir dönem Türkiye'de de forma giyen Darius Vassell, Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan milli futbolcu Cenk Tosun'dan övgü dolu sözlerle bahsetti.

06 Mayıs 2018 Pazar 12:05
Efsane futbolcudan Cenk Tosun yorumu!

İngiliz eski  golcü Darius Vassell, Süper Lig ve Cenk Tosun'la ilgili değerlendirmelerde bulundu. Süper Lig'i takip ettiğini belirten Vassell'in Ajansspor'a yaptığı açıklamalar şöyle;

"GOMİS ÇOK ETKİLİ"

"Süper Ligi zamanım oldukça takip ediyorum. Galatasaray’da Gomis çok etkili bir forvet. Sarı kırmızılı takımda tekrar parladı ve kendini buldu. Adebayor bir star. Türkiye’ye de alıştı."

"SOLDADO VE NEGREDO LİGE UYMADI"

"Beşiktaş’ta Negredo bence Cenk Tosun’un yerini dolduramadı. Soldado da aynı Negredo gibi takımına ve lige uymadı. İki isim belki seneye daha etkili olurlar. Yabancılar için yeni bir lige alışmak zaman alabiliyor. Ben de aynısını yaşadım.”

"CENK DİSİPLİNLİ BİR FORVET"

Ara transfer döneminde Beşiktaş’tan Everton’a transfer olan Cenk Tosun’la ilgili olarak ise Darius Vassell, “Cenk Tosun’un Beşiktaş’tan gitmesi, Beşiktaş’ın şampiyonluk yarışında geriye düşmesinin en büyük sebebi. Cenk, Alman mentalitesi ile büyümüş disiplinli bir forvet. İngiltere’ye alışmasi için biraz zamana ihtiyacı var. Cenk’in 3 -4 maçını izledim. Cenk, Everton’da seneye bu isteği ve enerjisi ile oynarsa Premier Lig'de gol kralı olabilir” açıklamasında bulundu.

 

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 12:05
  1. Negredo
  2. Gomis
  3. Cenk Tosun
  4. Darius Vassell

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