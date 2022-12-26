Efendimiz'e (sav) hakaret eden hadsiz Uğur Kutay kendini böyle savundu: Ama artık çocuklara dokunmayın!

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Hakkında 7 bini aşkın kişisel suç duyurusunda bulunulan Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Uğur Kutay, kendisini Birgün'deki köşesinden savundu.

İlk yazısında da Efendimiz'e (sav) hakaret etmediğini öne sürüp, Hazreti Aişe validemizle evliliğine ilişkin haddini aşan yorumlarda bulunan Uğur Kutay, "Peygamber Muhammed’in sübyancı olduğunu düşünmüyorum. Sübyancılık (pedofili) olarak tanımlanan hastalık hali, bir ‘predatör’ davranışını da beraberinde getirir. Yani pedofil şahıs, sürekli istismar edecek yeni çocuklar arar. Peygamber Muhammed’in, en yakın arkadaşı ve halifesi olan Ebubekir’in 6 yaşındaki kızı Ayşe’yle nikâhlanması ve Ayşe 9 yaşındayken de cinsel ilişkiye girmesini onaylamam elbette imkânsız." terbiyesizliğinde bulunmuştu.

Kutay bugünkü köşe yazısında da Hazreti Muhammed'e (sav) hakaret ettiğini inkar etti. Bu sefer de Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'e atılan iftirayı öne sürdü. Kutay yazısında, Müslümanları çocuk tacizciliği ile suçlayacak kadar ileri giderek şunları söyledi:

Artık açıkça görülüyor ki, böyle akıl almaz bir şiddetle hedef gösterilmemin asıl nedeni söylemediğim sözler değil, 6 yaşından itibaren çocukluğu mahvedilmiş bir genç kadına bu azabı yaşatan tarikatçıların tutuklanmış olmasının yarattığı rövanşist atmosfer. Bu durumda söyleyebileceğim tek şey şudur: Tamam, Gümüşel ve İstekli için beni kurban edin, ama çocuklara artık dokunmayın!