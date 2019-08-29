0553 313 94 23

Efeler’e Dama Dünya Şampiyonası geliyor

1.

29 Ağustos 2019 Perşembe 15:31
Efeler’e Dama Dünya Şampiyonası geliyor

1. Uluslararası Dünya Dama Şampiyonası, Efeler Belediyesi ve Türkiye Dama Federasyonu işbirliği ile Efeler’de düzenlenecek.


Geçtiğimiz günlerde Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay’a ziyarette bulunan Dama Dünya Birincisi Göksel Kaya ve Dünya Altıncısı Ergül Kırbaş düzenlenecek olan turnuvanın detaylarını görüştüler. Ziyarette Göksel Kaya Dünya Dama Şampiyonası’nda kazandığı birincilik kupasını Başkan Atay’a hediye etti.


1 – 2- 3 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleşecek olan Dünya Dama Şampiyonası’na katılım 100 kişi ile sınırlı olacak. Dünya’dan ve Türkiye’nin farklı yerlerinden profesyonel dama oyuncularının katılacağı şampiyonayı Efeler Belediyesi düzenleyecek.


Kasım ayında gerçekleşecek olan şampiyonanın yeri hava koşullarına göre zamanı yaklaşınca belirlenecek. 1. Uluslararası Dünya Dama Şampiyonasına katılmak için ve yarışma koşulları ile ilgili bilgiler, Ergül Kırbaş ve Dursun Yıldırım’dan alınabilecek.



Şampiyonanın ödülleri ise şu şekilde belirlendi:


Birincilik Ödülü: 10.000 TL


İkincilik Ödülü: 7.500 TL


Üçüncülük Ödülü:5.000 TL


Dördüncülük Ödülü: 1.500 TL


Beşincilik Ödülü:1.000 TL

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 15:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antalya’da 40 derece sıcaklıkta yaralıya plaj şemsiyeli koruma
    1. Antalya’da 40 derece sıcaklıkta..
    2. KPSS sonuçları 2019 sonuç sorgulama..
    3. Yaralı atı sahibinin elinden izne..
    4. TFF, Fikret Orman'ı tebrik etti
    5. GÜNCELLEME - Boğaz'dan bir "dev" geçiyor
    6. Maltepe’de mültecilere destek masası..
    7. Tokyo "en güvenli kent" seçildi
    8. Milletvekili Koçer’den GTB’ye ziyaret
    9. YDS sınava giriş belgeleri açıklandı
    10. Vişne reçeli nasıl yapılır? Vişne..
    11. DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddia..
    12. Tayland'daki turist cinayeti davasında..
    13. Fenerbahçe, Fikret Orman'ı tebrik etti
    14. Mersin Limanı’nda 23 kilo 745 gram..
    15. Muğla'daki göçmen kaçakçılığı..
    16. Muğla için sağanak uyarısı
    17. 30 Ağustos zaferi, yeniden yaşatılacak
    18. Yüz binlerce dijitalleştirilmiş..
    19. Bodrum’da 30 dakika da 1 ton çöp..
    20. Şanlıurfa'da otomobil devrildi:..
    21. Deniz tutkunlarına Amatör Denizcilik..
    22. KKTC'de tarihi gün! 45 yıldır kapalı..
    23. Başkan Orhan’dan 30 Ağustos Zafer..
    24. Bülent Korkmaz: "Konyaspor maçına..
    25. Samsun'da zincirleme trafik kazası: 7..
    26. Fenerbahçe'den Fikret Orman'a tebrik..
    27. Sağlık-Sen Gaziantep Şubesinden maaş..
    28. CHP Kırklareli teşkilatında görev..
    29. Besleyip büyüttüğü oğlak yaşlı adamın..
    30. Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz..
    Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
    Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı